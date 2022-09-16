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Haberler Kültür-Sanat Müzik
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Roby Lakatos, Tekfen Filarmoni'yle çalacak

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 6 Ekim'de Ankara'da, dünyanın en sevilen keman sanatçılarından Roby Lakatos ve günümüzün önde gelen kanun virtüözlerinden Göksel Baktagir’i ağırlayacak. 

Roby Lakatos, Tekfen Filarmoni'yle çalacak


Ülkemizin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, Ekim ayında İstanbul ve Ankara’da arka arkaya vereceği konserlerle kuruluşunun 30. yılında klasik müzik severlerle buluşmaya devam ediyor. Daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde 5 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de çalacak olan orkestra, 6 Ekim’de de Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara’da konser verecek. Orkestranın dünya çapında büyük beğeniyle takip edilen ünlü Macar keman virtüözü Roby Lakatos ve Grubu’na eşlik edeceği yüksek tempolu programda, dinleyiciler konuk sanatçısı ve Tekfen Filarmoni ile uzun yıllardır iş birliği yapan Göksel Baktagir’in kanunuyla Macarların geleneksel çalgısı olan cimbalom ile doğaçlama atışmasına tanık olacak.

Tekfen Filarmoni
Tekfen Filarmoni

Dünyanın yaşayan en usta keman sanatçısı

Benzersiz sanatçı kişiliğiyle Çingene kemancı, şeytanın kemancısı, klasik virtüöz, caz doğaçlama sanatçısı, besteci ve aranjör olarak tanınan Roby Lakatos, dünyanın yaşayan en usta keman sanatçılarından biri. Roby Lakatos, 1965 yılında, “Çingene Kemancıların Kralı” János Bihari’nin yedinci kuşaktan torunu olarak dünyaya geldi. Bihari, zamanında, Ludwig van Beethoven’ın takdirini kazanmış, Johannes Brahms’ı, bestecinin Macar Dansları adlı eserine ilham kaynağı olan ezgilerle tanıştırmış ve Franz Liszt’in hakkında “Sihirli kemanından süzülen ahenkli notalar, büyülenmiş kulaklarımıza adeta bal çalıyor,” diyerek söz ettiği bir kişiydi. Lakatos, devraldığı mirasa sahip çıkarak klasik müzik eserlerini, caz parçalarını ve anavatanı Macaristan’ın halk şarkılarını ustalıkla icra eden çok yönlü müzisyen kimliği ile dikkat çekiyor.

Roby Lakatos
Roby Lakatos

Baktagir'in 400 kadar eseri bulunuyor

Konserin konuk sanatçısı olan, beste çalışmalarına henüz konservatuvar yıllarında başlayan kanun virtüözü Göksel Baktagir’in ise sözlü ve enstrümantal olarak 400 kadar eseri bulunuyor. Eserlerinin birçoğu TRT repertuvarına alınmış olan Baktagir, alanında birçok ödülün de sahibi. “Sazım” adlı Zâvil saz semaisi, henüz 23 yaşındayken 1990 yılında TRT tarafından düzenlenen yarışmada ödül kazanırken, “Doğu Rüzgârı” albümü ise 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. 2004 yılında Avrupa Birliği Vakfı’ndan Yılın Müzik Ödülü’nü alan Baktagir, 2013’te Itrî Müzik ödüllerinde Yılın Bestekârı Ödülü’ne, 2017'de ise müzik alanında T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Aziz Shokhakimov
Aziz Shokhakimov

Beethoven’dan Damdaki Kemancı’ya rengarenk bir program!

Lakatos’un büyük büyük dedesi János Bihari’ye hayranlığı, uzmanlarca bilinen Beethoven’ın Op. 92 La Majör 7. Senfonisi ile başlayacak olan konser, Roby Lakatos ve Ensemble’ın coşkulu eserleriyle devam edecek.
Konserde müzikseverler klasik müzik, caz ve çingene müziğini müthiş bir hakimiyetle, kendine hayran bırakan tekniği ve özgün üslubuyla yorumlayan Lakatos’un geniş repertuvarının en güzel örneklerini dinleyecek. Klasiklerden Rimsky Korsakov’un “Yaban Arısının Uçuşu”, tangonun ustası Astor Piazzola’dan “Chiquilín de Bachín”, film müziği bestecisi Vladimir Cosma’nın “Siyah Ayakkabılı Sarışın” ve Victorio Monti’nin dünyaca ünlü “Csárdás” adlı eseri, bu renkli programdan sadece birkaç örnek.
Göksel Baktagir’in konuk sanatçı olarak katılacağı konserde, kendi bestelerinden olan Gül Valsi, Kelebek ve Doğu Rüzgarı’ndan Göçmen Kuşlar, usta icracıların doğaçlama performansları ile icra edecekleri eserler olacak.

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