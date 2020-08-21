ROCKY 3 OYUNCULARI

Sylvester Stallone (Rocky Balboa)

Talia Shire (Adrian)

Burt Young (Paulie)

Carl Weathers (Apollo Creed)

Burgess Meredith (Mickey Goldmill)

Tony Burton (Duke)

Mr. T (Clubber Lang)

Hulk Hogan (Thunderlips)

Ian Fried (Rocky Junior)

Al Silvani (Al)

ROCKY 3 FİLMİNİN KONUSU

Rocky, Apollo Creed'i yenmesinden sonra büyük bir ün kazanır. Bütün dövüşlerde şampiyonluğunu korumayı başarır. Şöhreti ve serveti artar ve hatta bu sayede dünya güreş şampiyonu Thunderlips'e karşı yardım amaçlı gösteri maçına da çıkar. Clubber Lang adlı gözü yükseklerde bir boksör Rocky'nin maçlarını takip eder. Rocky'i devirme yolunu kollayan Clubber'dan Mickey çekinmektedir. Emekliliğini duyurmadan hemen önce Philadelphia Sanat Müzesi tarafından Philadelphia Müzesi'nin önüne büyük bir törenle Rocky'nin heykeli dikilir. Rocky konuşmasını yaparken Clubber Lang gelip onun bugüne kadar hep güçsüz rakiplerle karşılaştığını söyleyip Rocky'ye meydan okur. Rocky kabul eder ama Mickey istemez. Rocky, Mickey'i ikna etmeye çalışır. Çünkü Mickey, Clubber Lang'ın genç ve güçlü olduğunu ve en önemlisi de "başarıya aç" olduğunu ve Rocky'nin maçta üç round bile dayanamayacağını, çünkü artık "kaplanın gözü"nü kaybettiğini söyler. Emekli olmak istemeyen ve şimdi unvanını en iyi rakiplere karşı gerçekten korumadığını düşünen Rocky, son bir dövüş yapabilmesi için Mickey'yi çalışmaya ikna eder. Mickey'e verdiği söze rağmen Rocky, dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu ve eğitimini ciddiye almayan Las Vegas tarzı bir eğitim kampında antrenman yapar. Aksine, Clubber Lang acımasız bir kararlılık ve gayretle kendini eğitir.

Rocky, Clubber Lang'ı hafife almaktadır ama Clubber Rocky'yi ciddiye alır. Maça çıkarken karmaşa çıkar ve Mickey, Lang tarafından şiddetli bir şekilde itilir ve bu da Mickey'nin daha sonra bir kalp krizi geçirmesine neden olur. Mickey maça çıkamaz. Perişan olan Rocky, maçı iptal etmek ister, ancak Mickey ile soyunma odasında kalırken Lang onu çağırır. Maç zamanı geldiğinde, Rocky akıl hocasının durumu yüzünden hem öfkelenir hem de ciddi bir şekilde dikkatini dağıtır. Maç Rocky'nin Lang'e devamlı vurmasıyla başlar ve erken bir nakavt arayan birkaç büyük yumruk atar, ama Lang'e karşı koyamaz. Daha büyük, daha güçlü ve daha iyi hazırlanmış olan Lang hızlı bir şekilde toparlanır ve Rocky'yi daha ilk raundda büyük darbeler indirir. İkinci roundda yumruklarına devam eder ve Rocky'i nakavt ederek ağır siklet boks şampiyonu olur. Maçtan sonra, Rocky bitkin bir şekilde soyunma odasında yatan Mickey'nin yanına gider. Maçın galibinin kim olduğunu söylemeden ikinci bir round'ta maçın sona erdiğini söyler. Mickey, Rocky'nin kazandığına inanır ve orada son nefesini verir. Rocky, şiddetli depresyona girer ve Mickey'nin ölümüne yas tutar.

Rocky şampiyonluğunu kaybetmiş ve Mickey'i maça zorladığı için duyduğu vicdan azabıyla hayattan kopar. Mickey'nin kapalı spor salonunun yanında duran, Rocky Konuk analist olarak karşılaşmaya tanıklık eden eski rakibi Apollo Creed ile karşılaşır. Creed, Rocky'nin Lang'a karşı bir rövanş için kendisini eğitmek için yardım etmeyi teklif eder. Çalıştırıcısı olmayan Rocky bu teklifi kabul eder. Philadelphia'nın dışına çıkarlar. Apollo daha sonra Rocky'yi bir zamanlar antrenman yaptığı spor salonuna, Los Angeles'taki Tough Gym'e götürür. Creed, eski antrenörü Tony "Duke" Evers ile birlikte, Rocky'nin dövüş stilini daha kusursuz bir dövüşçü olması için Apollo'nun ayak hareketleri, beceri ve hızını ona aşılamaya başlarlar. Dikkati dağılmış, inancını yitirmiş ve demoralize olmuş Rocky, ilk başta Apollo'yu kızdırır ancak Adrian, Rocky'nin Mickey'nin ölümüyle başa çıkmasına yardımcı olduktan sonra Rocky yaşadıklarının verdiği panikten zor kurtulur. Karısı Adrian onu tekrar hayata tutunmaya motive eder. Rocky, Apollo'nun taktiklerini kullanır tıpkı onun gibi ringde dan setmeyi ve sağ elini kullanmayı öğrenir.

Clubber'dan bir maç daha ister ve Clubber kabul eder. 1982'de rövanş maçı Madison Square Garden'da gerçekleşir. Apollo Creed maçtan önce Amerikan Bayrağı stilindeki şortunu Rocky'ye verir. Rocky tamamen değişmiş bir şekilde ringe çıkar. Zayıflamıştır ve aşırı formdadır. Maç başlar başlamaz, Rocky köşesinden çıkarak Lang'e kimsenin beklemediği bir beceri ve ruh seviyesiyle vurmaya başlar. Rocky ilk rounda tamamen hakim olur, Lang öfkeli ve şaşkınlıktan çılgına döner. İyice hırslanan Lang ikinci rauntta üstünlüğü ele geçirmeye başlar ve Rocky, Lang ile alay eder, Lang'dan dayak yer, hatta iki kez yere yıkılaraj Apollo'yu bile şaşırtan tamamen farklı bir strateji benimser. Üçüncü roundun başlarında knockout'larla hızlıca maç kazanmaya alışkın olan Lang, Rocky'nin alay hareketlerine karşı giderek öfkelenir. Rocky'yi nakavt darbeleriyle bitirmeye çalışırken enerjisini hızla tüketir. Lang sallanmaya başlar ve savunmasız haldeyken Rocky, ağır siklet şampiyonasını geri kazanarak acımasız bir nakavtla sonuçlanan yumruklarıyla Lang'i yere yıkarak maçı nakavt ile kazanır. Apollo-Rocky dostluğu başlar ve Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonluğu tekrar Rocky'ye döner.

Daha sonra, Rocky ve Apollo, Mickey'nin spor salonunda kendi aralarında özel bir rövanş maçı yaparlar. Ancak bu kez, sert rakipler yerine dostluk ruhu içinde dövüş için ringe çıkmışlardır. Film, her iki boksörün da aynı anda ilk yumruklarını atmasıyla sona erer.