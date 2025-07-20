Ronaldo Luis Nazário de Lima eşiyle İspanya tatilinde

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen, Brezilyalı emekli futbolcu Ronaldo Luis Nazário de Lima, eşi Celina Locks ve arkadaşlarıyla tatilde görüntülendi.

Tatil için İspanya'nın Formentera Adası'nı tercih eden 48 yaşındaki sporcunun yanında oğlu Ronald Lima ve Brezilyalı gazeteci Renata Gil de vardı.

Ronaldo Nazario, eşiyle yürüyüş sonrası, aile ve arkadaşlarıyla tekne tutuna çıkarken görüntülendi.

Ronaldo Nazario, 34 yaşındaki model Celina Locks 2023'te evlendi. Nazario'nun hayatına giren üç farklı kadından dört çocuğu var.