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        Haberler Dünyadan Ronaldo Luis Nazário de Lima eşiyle İspanya tatilinde - magazin haberleri

        Ronaldo Luis Nazário de Lima eşiyle İspanya tatilinde

        Cristiano Ronaldo ile karıştırılmaması için 'Gerçek Ronaldo' olarak adlandırılan futbol efsanesi Ronaldo Luis Nazário de Lima, iki yıl önce evlendiği model eşi Celina Locks ile İspanya tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:10
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        'Gerçek Ronaldo' tatilde
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        Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen, Brezilyalı emekli futbolcu Ronaldo Luis Nazário de Lima, eşi Celina Locks ve arkadaşlarıyla tatilde görüntülendi.

        Tatil için İspanya'nın Formentera Adası'nı tercih eden 48 yaşındaki sporcunun yanında oğlu Ronald Lima ve Brezilyalı gazeteci Renata Gil de vardı.

        Ronaldo Nazario, eşiyle yürüyüş sonrası, aile ve arkadaşlarıyla tekne tutuna çıkarken görüntülendi.

        Ronaldo Nazario, 34 yaşındaki model Celina Locks 2023'te evlendi. Nazario'nun hayatına giren üç farklı kadından dört çocuğu var.

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        #Ronaldo Luis Nazário de Lima
        #futbolcu
        #tatil
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