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Ünlü model, “Fotoğraf çektirmek artık beni tatmin etmiyor. Çünkü bu işi zaten yıllardır yapıyorum. Eğer çekimler ortak çalışmaya dayalı bir süreçte ilerlemiyorsa, ilgilenmiyorum. İlk 10 yılımda gerçekleştirdiklerimi tekrar tekrar yaşamak istemiyorum” dedi.