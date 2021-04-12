Hakkında en çok merak edilenleri yanıtlayan Whiteley, "Her gün egzersiz yapıyor musun?" diye soran bir takipçisine "Evde olursam haftada 3-4 gün yapıyorum" yanıtını verdi. 33 yaşındaki model, ayrıca uzun yıllardır spor hocası ile çalıştığını belirtti.