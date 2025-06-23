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        RTÜK’ten Altaylı’nın Youtube kanalı için süre

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı için RTÜK'ten uyarı geldi. Buna göre lisans başvurusu yapılmaması ya da 72 saat içinde yayının durdurulmaması halinde RTÜK, mahkemeden erişim engeli talep edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:20
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        RTÜK'ten 'Youtube' için süre
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı için lisans uyarısında bulundu. Kurulun internet sayfasında yer alan duyuruda “İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği” hatırlatıldı.

        Duyuruda Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen Altaylı’nın Youtube kanalı için de lisans başvuru sürecinin tamamlanmaması ya da 72 saat içinde kanalın yayınına son verilmemesi halinde “Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı” kaydedildi.

        Altaylı’nın Youtube kanalı için lisans zorunluluğu RTÜK’ün Mart ayındaki toplantısında da gündeme gelmişti. Kanalın 1.5 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

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