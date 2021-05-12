Rubato'dan 'Aşk Kalbimde Yer Almış' 0:00 / 0:00

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Rubato, 4. stüdyo albümleri 'Rubato 4 / Miras'ı Bayhan Prodüksiyon yapımcılığında tüm dijital mecralarda ve arşivciler için CD formatında sınırlı sayıda yayınladı.

Özer Arkun (çello/solo vokal),Göksun Çavdar (klarnet/bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün (bas gitar) tarafından kurulan Rubato, grup kariyerlerinin 8. yılında 10 yöreden 11 türküyü kendi yorumlarıyla müzik severler ile buluşturdu. Doğu Anadolu'dan Balkanlar'a, Ege'den Azerbaycan'a uzanan geniş repertuardan seçilen 11 türkü, Rubato'nun müzikal çeşitliliği ile hazırlandı.

Grup, albümlerinde yer alan Diyarbakır yöresinden ikinci türkü 'Aşk Kalbimde Yer Almış'ın video klibi için Kemal Başbuğ yönetmenliğinde Diyarbakır'da tekrar kamera karşısına geçti. Ergani Hilar Mağarası, On Gözlü Köprü ve Eğil Barajı'nda gerçekleştirilen çekimlerde Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tüm bölgeyi eski bir toros ile gezdi ve performans sergiledi. Diyarbakır'da 1 haftaya yakın kalan Rubato, İstanbul'a iki video kliple döndü.

Rubato'nun 4. albümü 'Rubato 4 / Miras', üç müzisyenin misyon haline getirdikleri ve müzikal miraslarımızı yorumlarıyla 2021'e taşıdıkları bir proje olarak arşivlerde yerini alıyor.