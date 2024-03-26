Rubato'dan 2. Video Klip 'Sen Tükendin Ben Tükendim'e Geldi

Özer Arkun(çello/solo vokal), Göksun Çavdar(klarnet/bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün(bas gitar) tarafından kurulan Rubato, grup kariyerlerinin 10'uncu yılında 7 yeni, 3 tekrar yorumladıkları 10 şarkıdan oluşan albümleri '5'i videolandırmaya devam ediyor. Grup albümün ikinci video klibini söz ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan 'Sen Tükendin Ben Tükendim'e çekti. İlk işbirliklerini tam 4 yıl önce yayınladıkları 'Ezberleri Bozalım' ile yapan Rubato ve Taşçı yine uzun soluklu bir şarkıya imza attı.

Şarkı, Bayhan Müzik yapımcılığında tüm dijital mecralarda yayımlandı.