Yıllar sonra yolları albümde kesişti 0:00 / 0:00

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Usta müzisyenler Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan, kendine has tarzları ve sahne performansları ile adından söz ettiren Rubato, kariyerlerinin 5. stüdyo albümü "Rubato / Sezen Aksu Şarkıları"nın habercisi, albümün ilk teklisi "Tutuklu"yu yayınladı. Rubato, "Tutuklu"yu çıkar çıkmaz ilk kez bu hafta sonu Adana konserinde canlı söyledi ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

YILLAR SONRA YOLLARI ALBÜMDE KESİŞTİ

Müzisyenlik kariyerlerinde, sahne ve albüm kayıtlarında uzun yıllar birlikte çalıştıkları Sezen Aksu'nun şarkıları bu kez Rubato yorumu ile bir albümde toplanıyor.

Ünlü sanatçı, ilgiyle takip ettiği Rubato'ya şarkılarını emanet etti. Söz ve bestesini Sezen Aksu'nun yaptığı, Aksu'nun külliyatında kültleşmiş şarkılarından bir repertuvar oluşturan grup, albüm kayıtlarını büyük bir titizlikle gerçekleştirdi.

Kışa girerken yayınlanacak albümde Sezen Aksu şarkılarından "Tutuklu", "Perişanım Şimdi", "Hata", "Sorma", "Sultanım", "Gidiyorum", "Yazık", "Tükeneceğiz", "Ahdım Olsun" gibi hitler Rubato yorumuyla ilk kez müzik severlerle buluşacak.

Rubato, "Tutuklu"nun video klibi için Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. İstanbul sokaklarında, otobüs duraklarında çekilen video klipte üç farklı çiftin ayrılık ve kavuşmaları ile şarkının duygusu ekrana yansıtılırken, grubun stil danışmanlığını Rabia Yaman yaptı. Video klip boyunca grup İstanbul'un farklı otobüs duraklarında ve çiftlerin kavuştuğu otobüsün içinde performans sergiledi.

"Rubato/Sezen Aksu Şarkıları" albümünün açılışı "Tutuklu", dijital platformlarda yerini aldı.