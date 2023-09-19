Rubato'nun solisti Özer Arkun evlendi
Rubato'nun solisti Özer Arkun, müzik danışmanı Zeynep Arda ile dünya evine girdi
Rubato grubunun solisti Özer Arkun, nikâh masasına oturdu. Arkun, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde müzik danışmanı Zeynep Arda ile hayatını birleştirdi.
Özer Arkun’un nikâh şahitliğini Rubato grubunun üyelerinden Eralp Görgün ve Göksun Çavdar, gelin Zeynep Arda’nın ise nikâh şahitliğini Çetin Tanışman ve Volkan Altuğ yaptı.
Çiftin nikâh törenine ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra şarkıcı Tan Taşçı da katıldı.