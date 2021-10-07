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Ruhi Sarı: Oyuncuların da ailesi var

Ruhi Sarı, sosyal medya üzerinden oyunculara hakaret edilmesine isyan etti; "İnsanlar dizilerde kötü karakterlerde oynayan oyunculara kendilerini kaptırıp, oyuncuların normal yaşantısına, ailesine, çoluk - çocuğuna hakaret eder mi?"

Ruhi Sarı: Oyuncuların da ailesi var
İsyan etti
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HABERTURK.COM

Ruhi Sarı, katıldığı 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin etkinlikleri arasında yer alan Siirt Üniversitesi'ndeki panelde öğrencilerle bir araya geldi.

Ruhi Sarı, sosyal medyayı ne ölçüde kullandığı yönündeki soruya cevap verirken hakaretlere isyan ettiğini dile getirdi; "Rol aldığım dizi yayınlandığı zaman bana sosyal medyadan hakaretler, küfürler edildi. İnsanlar, dizilerde kötü karakterlerde oynayan oyunculara kendilerini kaptırıp, oyuncuların normal yaşantısına, ailesine çoluk çocuğuna hakaret eder mi?" 

Ruhi Sarı, 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne katılım plaketini Baran Mayda'dan aldı

Ruhi Sarı sözlerine şöyle devam etti; "Bu sadece bana değil, oyuncuların çoğuna yapılıyor. Bu duruma çok karşıyım. Biz oyuncuların ailesi yok mu? Yazdıkları hakaretleri, biz oyuncuların ailelerini düşünmeden fütürsuzca yazmaları hayret ve üzüntü verici. Sosyal medyayı sırf bu çirkileşmeler yüzünden pek aktif kullanmıyorum. Arada sırada sevenlerimle çektirdiğim fotağraflara yer veriyorum. Hatta oynadığım karakter hakkında eleştiri yapanlarla güzelce sohbet ediyorum. Eleştirsinler, eleşitiriyi severim ama hakaret asla kabulüm değildir. Üniversitede okuduğum dönem konsevatuvardan beni atan hocalarım şimdi benimle aynı dizilerde, filmlerde ounuyor. Kendinizi en iyi nerede ifade edebiliyorsanız o işi yapın. Çünkü diğeri görev oluyor. Çocukken oyuncu olarak oyun oynardım. Şimdi dizilerde başrol oyuncusuyum. Hedeflerinizin ve hayallerinizin peşinden gidin. Sinema, sinemada izlenir. Ben küçük ekranlarda veya televizyonda bir şey izlemeyi sevmiyorum."

4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ana jüri üyelerinden ödüllü yönetmen Eylem Kaftan da Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen panelde Mahmut Baldemir'in moderatörlüğünde öğrencilerle bir araya geldi. Kaftan, sinema ve yönetmenlikle ilgili bilgilerini, görüşlerini paylaştı. Eylem Kaftan, bir soru üzerine filmlerinin hikâyelerini genelde gezdiği yerlerde ettiği sobetlerden, tesadüfen duyduğu konulardan ve olaylardan çıktığını söyledi. 

4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ekibi, oyuncu Sefa Zengin ile birlikta Baykan Kaymakamı Emin Bağlı'yı ziyaret ederek festival hakkında bilgi verdi. 

Festivalin etkinlikleri arasında Eruh'taki öğrencilere palyaço gösterisi sunuldu.  

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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