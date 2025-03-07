Rumer Willis annesi Demi Moore'un 30 yıl önceki halini taklit etti

Demi Moore ile Bruce Willis'in 36 yaşındaki kızı Rumer Willis, annesinin yıllar önceki halini taklit etti. Rumer, Demi Moore'un 1996 yapımı popüler filmi 'Striptease'de giydiği ikonik bikiniyle poz verdi.

Demi Moore ile Bruce Willis'in evli olduğu o dönemde Rumer, annesiyle birlikte 'Striptease' filminde çocuk oyuncu olarak yer almıştı. Rumer, filmde Demi Moore'un kızını canlandırdığında henüz 7 yaşındaydı.

Nisan ayında açık artırmaya çıkarılacak olan bikininin açılış fiyatı 5 bin dolar olacak.

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Demi Moore'un egzotik bir dansçıyı canlandırdığı film, o dönemde dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu olmasını sağladı. ABD'li oyuncu, rekor kırarak 12,5 milyon dolar kazandı.

Demi Moore, yakın zamanda Variety Dergisi'ne verdiği röportajda ​​en çok kazanan oyuncu olduğu o güçlü dönem hakkında konuştu. Rekor kıran maaşın güçlendirici olduğunu belirtirken, "Striptease filmi maaşını almak benim için çok güçlü bir şeydi, çünkü bu sadece benimle ilgili değildi; tüm kadınlar için oyun alanını değiştirmekle ilgiliydi" dedi.

69 yaşındaki Bruce Willis ile 62 yaşındaki Demi Moore'un 13 yıllık evliliği 2000'de bitti. Çiftin bu evlilikten Rumer'ın yanı sıra Scout (33) ve Tallulah (30) adlarında iki kızı daha oldu. Willis, 2009'da şu anda 46 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.