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Rus kozmonotlar, Ukrayna renklerini taşıyan kıyafetlerle Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıktı

Rusya’dan Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonot, Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile uzaya fırlatıldı. Başarılı fırlatmanın ardından kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşırken, kozmonotlar üzerlerinde Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uzay kıyafetleri giyerek kameralara poz verdi.

Rus kozmonotlardan Ukrayna mesajı
Rus kozmonotlardan Ukrayna mesajı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonotun, Kazakistan’da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiği ifade edildi.

Başarılı fırlatmanın ardından Rus kozmonotların istasyonuna kilitlendikleri belirtildi. İstasyonda görevli olan Roscosmos kozmonotları Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov, NASA astronotları Mark Vande Hay, Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron ve ESA astronotu Matthias Maurer ise gelen 3 Rus kozmonotu kapıda karşıladı.

Karşılamanın ardından Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Ukrayna bayraklarının rengini taşıyan sarı ve mavi renkteki uzay kıyafetlerini giyerek poz verdi. Rus basınında yer alan haberlerde ise, daha önce sadece mavi renkte kıyafetler giyen Rus kozmonotların bu değişiminin, Rusya’nın Ukrayna üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu uzaya taşımak istediği yorumları yapıldı. Kozmonotlar kıyafet tercihlerine yönelik özel bir açıklamada bulunmadı ancak kozmonotlardan Oleg, depoda çok fazla sarı kumaş biriktiğini özel bir nedeni olmadığını iddia etti.

Öte yandan Rusya’nın, uzay istasyonuna 3 kozmonot göndermesiyle birlikte istasyondaki toplam Rus kozmonot sayısı 5’e ulaştı. Böylelikle istasyonun tarihinde ilk kez Rus kozmonot sayısı 5'e yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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