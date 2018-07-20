Milyonlarca katılımcısı var

Dünyada Rus Titan saadet zinciri olarak bilinen örgüte yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Türkiye’de 'Turkey MMM.net' web sitesi üzerinden TurkeyMMM ismiyle faaliyet gösteren örgütün yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

18'İNE TUTUKLAMA 12'SİNE ADLİ KONTROL TALEBİ

Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 30 şüpheliden 18’i “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 12'si ise aynı suçlarından adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye gönderildi.

7 TUTUKLAMA, 23 ADLİ KONTROL

Mahkeme, 7 şüphelinin sevk edildikleri suçlardan tutuklanmasına, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

MİLYONLARCA KATILIMCISI VAR

Söz konusu örgütün binlerce mağduru bulunuyor. Sosyal medyada ise MMM'nin bir banka olmadığı, para biriktirmediği, yalnızca insanların birbirlerine yardım ettiği bir topluluk olarak tanımlanıyor. Sistemin dünya çapında milyonlarca katılımcısı bulunduğu belirtiliyor. 'Bir ayda yüzde 50 kazanç' vaat eden Rus titanı MMM, saadet zinciri sistemini 'birbirine yardım eden sıradan insanlar' ve 'evrensel yardımlaşma fonu' olarak da anlatılıyor.

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