Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Uzmanı Anton Mardasov, Soçi’de varılan mutabakatın hem Erdoğan hem de Rusya’nın zaferi olduğunu söyledi. Mardasov, "Bu mutabakat Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de askeri operasyonun gerçekleşmesine izin vermeyen başarılı duruşunun zaferidir. Diğer yandan ise büyük çaplı bir askeri harekata katılmaya istekli olmayan Rusya'nın kazandığı bir zafer." dedi.

Soçi’de alınan kararın en akılcı seçenek olduğunu vurgulayan Mardasov, buna rağmen mutabakattaki planların arazide hayata geçirilmesinin kolay olmayacağının altını çizdi. İdlib’deki M4 ve M5 yollarının açılmasıyla ilgili teknik sorunlar olduğuna dikkati çeken Mardasov, bu eylemin zaman alacağını kaydetti. Mardasov, "Sadece Moskova ve Ankara’nın ortak eylemi İdlib denklemini çözebilir. Nasıl bir sonuç olacağını yakında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Rus askeri uzman, siyaset bilimci Denis Korkodinov, Rus ve Türk liderlerin kararının resmi olarak İdlib’deki radikal grupların Suriye’de barış sürecini tehdit etmeyeceğinin net garantisi olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra Erdoğan ve Putin’in bölgenin silahsızlandırılması yönünde aldığı kararın uluslararası toplum için sonuçları olabilecek insani felaketi önleyeceğini belirten Korkodinov, "Aynı zamanda silahsız bölge alanı yaratarak, Ankara ve Moskova açık bir şekilde bütün dünyaya yüksek siyasi değerlerle oluşturduğu ittifakını gösterdi. Bu müttefiklik ile anlaşmazlıkların karşılıklı saygı yoluyla çözülebileceği gösterilmiş oldu. Türkiye ve Rusya birbirleriyle siyasi uzlaşmalar doğrultusunda çalışabileceklerini ve bölgesel istikrarın garantisi olabileceğini ispat etmiş oldu." şeklinde konuştu.

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Siyasi Bölüm Başkanı Yuriy Mavaşev, Rus ve Türk liderlerin aldığı kararların uygulanmasıyla bölgede oluşacak duruma dikkati çekti.

"Erdoğan ve Putin İdlib konusundaki mutabakatı ile bölgedeki radikal gruplara karşı çok aşamalı bir strateji uygulamaya çalışıyor." diyen Mavaşev, bu stratejinin ilk aşamasıyla Nusra cephesinin parçalanması için koşulların oluşacağını vurguladı.

Bazı kaynaklara göre bu terör örgütünün küçük parçalara bölünmek suretiyle yeniden organize olacağını savunan Mavaşev, terör örgütü Nusra cephesinin artık eski formatta hareket etmeyeceğinin açık olduğuna dikkat çekti.

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