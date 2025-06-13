Geçmişte Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş gibi takımlarında kalecisi koruyan Rüştü Reçber, 1997'de Işıl Reçber ile evlenmişti. Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı.

Işıl Reçber, paylaştığı fotoğraflara; "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikâyesi değil, ömrümüzün hikâyesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz" notunu düştü.