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Haberler Yaşam Ruşur Taşı Nasıl Kullanılır? Ruşur Taşı Ne Zaman, Kaç Günde Etki Eder?
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Ruşur taşı nasıl kullanılır? Ruşur taşı ne zaman, kaç günde etki eder?

Doğada pek çok farklı taş çeşidi bulunmaktadır. Bu taşlar alternatif tıp içerisinde ve cilt bakımlarında kullanılabilmektedir. Ruşur taşı da bu taşlar içerisinde yer almaktadır. Bu taşın anavatanının İran olduğu bilinmektedir.

Ruşur Taşı Nasıl Kullanılır? Ruşur Taşı Ne Zaman, Kaç Günde Etki Eder?

Ruşur Taşı Nasıl Kullanılır?

Taş kullanılmadan önce uygulanacağı bölgenin mutlaka ıslak veya nemli olması gerekmektedir. Vücudun tamamı için kullanılabilmekte olan bir taştır. Bütün vücuda bu taş ile yumuşak hareketler ile masaj yapılabilmektedir. Masaj yapıldıktan sonra 2 dakika beklenmesi gerekmektedir. Bir süre beklendikten sonra ise masaj yapılan bölgelerin sabun ve su ile yıkanmaktadır. Eğer kuru cilde sahip olan bir kişi bu taşı kullanıyor ise ilk olarak taşı kırmalı ve ufak bir hale getirmelidir. Ardından bunları macun kıvamına getirmesi gerekmektedir. Ardından macun bölgeye uygulanmakta ve bekletildikten sonra yıkanmaktadır. İşlem sonrasında ise krem sürülmesi tavsiye edilmektedir.

Ruşur Taşı Kaç Günde Etki Eder?

Taşı kullanmaya başlayan kişiler tarafından ruşur taşı kaç günde etki eder sorusu merak edilmektedir. Bu taşın etki etme süresi her vücutta farklılık gösterebilmektedir. Kuru vücutlardaki etkisi, karma vücutlardaki etkisi ve yağlı vücutlardaki etkisi farklı sürelerde ortaya çıkabilmektedir. Kısa veya uzun süreli etkilerinin takip edilmesi gerekmektedir. Bu sayede daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Ruşur Taşı Kararmalara İyi Gelir mi?

Son dönemlerde oldukça ön plana çıkan ruşur taşı, bazı bölgelerde sıkça kullanılmaktadır. Özellikle de beyazlatma için kullanıldığı gözlemlenmektedir. Tüm dünyada yaygın bir kullanıma sahip olan bu taş ile birlikte kararmalar hafifletilebilmekte veya giderilebilmektedir.

Ciltte bulunana gözenekleri gözle görünür oranda küçülttüğü bilinmektedir. Cilt dokusunu derinlemesine arındırmaktadır. Ton farklılıklarını gidermekte olan kolay kullanımlı doğal bir çözüm olarak da tanımlanabilmektedir. Koltukaltı kararması, bıyık bölgesi kararması, dirsek ve dizlerde kararmalar oluşmuş ise bu taşın kullanılması önerilmektedir. Aynı zamanda yüzde meydana gelen lekelenmeler ve kararmalar için de önerildiği bilinmektedir.

Ruşur Taşı Neye İyi Gelir?

Ruşur taşı neye iyi gelir sorusunun cevabı aslında pek çok şekilde verilebilmektedir. Çünkü pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Öncelikle ciltte meydana gelen kararmaların giderilmesinde oldukça etkili olduğu gözlemlenmektedir. Vücutta bulunan lekelerin, sivilcelerin ve aknelerin giderilmesini sağlamaktadır. Vücutta bulunan ölü derilerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Derinin daha canlı görünmesini sağlamaktadır. Bunların dışında cildi sakinleştiren ve yenileyen bir etkisi bulunduğundan dolayı gerginliği de giderdiği söylenmektedir.

Ruşur Taşı Gözenek Sıkılaştırır mı?

Doğal bir peeling olarak bilinmektedir. Ciltte yer alan gözeneklerin açılmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olmaktadır. Birçok faydası bulunan bu taşın kullanımı da oldukça kolaydır. Bundan dolayı da pek çok kişi tarafından sıkça tercih edilmektedir. Gözenekleri sıkılaştırmasının yanı sıra kararmaların da giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Ruşur Taşı Kaç Günde Bir Kullanılır?

Gözeneleri sıkıştıran ve kararmaların giderilmesine katkı sağlamakta olan bu taşın genelde haftada bir defa kullanılması uygun görülmektedir. Haftada bir defa düzenli olarak kullanıldığında faydalarını göstermeye başlamaktadır. Ancak faydalarının ne zaman ortaya çıkacağının süresi ise kişinin cilt yapısına bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Kısacası kullanımı ve etkileri kişiden kişiye bağlı olarak farklı gerçekleşebilmektedir.

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