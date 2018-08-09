Zaharova Helsinki'de gerçekleşen zirvede, Putin tarafından yapıldığı iddia edilen silahsızlanma meseleleriyle ilgili medyada yayınlanan belgeler hakkında ABD'yi suçlu buldu. Zaharova, "ABD, uygun davranışlar ve uluslararası hukuka saygıyı başka ülkelerde aramadan önce kendisi örnek olabilir ve gizli belgelerden ve toplantılardan sızıntılar yapılmasını engelleyebilir" diyerek, ABD yetkililerini suçladı. Zaharova bu tür ifşalar için, "Amerikan tarafında düzenli olarak, ayda bir kez meydana geliyor" dedi ve ekledi: "Eğer ABD'de Başkanlık görüşmelerinin içeriği bile gizli tutulamıyorsa, ABD seçimlerinde Rusya tarafından ne tür bir müdahaleye maruz kalabilir?"

Geçtiğimiz Salı günü ABD basını, gizli belgelerde sızdırıldığı iddia edilen bir belgeye atıfta bulunarak, Vladimir Putin'in Donald Trump ile Helsinki'deki bir toplantıda yaptığı görüşmede, silahsızlanma ve silah kontrolü alanında birçok gizli somut girişimde bulunduğunu bildirmişti.

RUSYA, TRUMP'TAN MEKTUP ALDIKLARINI ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’tan bir mektup aldıkları iddiasını doğruladı.

Peskov, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rus lideri Vladimir Putin'e gönderdiği mektubun diplomatik kanallarla Rus tarafına aktarıldığını açıkladı. Peskov basına yaptığı açıklamada, "Ancak mektup henüz Putin'e sunulmadı" ifadesini kullandı. Daha önce, ABD Senatörü Rand Paul, Trump'ın mektubunu Rusya'ya taşıdığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, hem Washington'da hem de Moskova'da meslektaşı Amerikan lideri Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın uygun bir resmi davet aldıktan sonra Putin ile bir toplantı için Rus başkentini ziyaret etmeye hazır olacağını, ayrıca 2019 yılında Putin’i Washington'da ağırlamayı beklediklerini ifade etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ