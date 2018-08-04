Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden mektup gönderdiği haberlerini doğruladı.

Amerikan hükümetinden bir kaynağın aktardığına göre, iki eski Soğuk Savaş düşmanı olan taraflardan Rusya'nın Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve savaş nedeniyle ülkelerinden kaçan mültecilerin geri dönmeleri konusunda Amerika'nın Genel Kurmay Başkanı ile gizli bir iletişim kanalı yolu izlediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a 19 Temmuz'da iki ülke arasında faal olan gizli hat üzerinden bir mektup göndererek Suriye'de işbirliği önerilerini ilettiği belirtildi. Rusya'nın ABD'den soğuk bir karşılık aldığı da haberde aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, basına yansıyan haberlerle ilgili bir açıklama yayınlayarak Gerasimov'un mevkidaşına mektup gönderdiğini doğruladı. "ABD tarafının ikili temasları yalnızca karşılıklı mutabakatla kamuoyuna duyurma konusundaki anlaşmalara uymaması hayal kırıklığı yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.

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