Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rusya'dan yanan SSJ-100 tipi uçaklarla uçuşa devam kararı

İHA

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekilleri, başkent Moskova'da 41 kişinin ölümüne neden olan ve SSJ-100 tipi uçakla gerçekleşen kazadan sonra bu tip uçakların uçuşlara devam etmesine karar verdi.

SSJ-100

Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Kazada 41 kişi yaşamını yitirmişti.

 

 

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda milletvekilleri Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi uçakların uçuşlara devam edip etmeyeceğini tartıştı. Duma'da vekillerin büyük çoğunluğu kazanın havada yıldırım çarpması nedeniyle gerçekleştiğini ve uçakta herhangi bir sorun olmadığını belirterek, uçağın uçuşlardan çekilmesine gerek olmadığını ifade etti.

Rus vatandaşlar ise yaşanan kazadan sonra internet üzerinden bu tip uçakların uçuşlardan çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya kaza gününden beri milyonlarca Rus imza atınca Rusya Ulaştırma Bakanlığı resmi açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında bu tip uçakların kullanımını askıya almak için hiçbir neden bulunmadığı ifade edildi. Diğer taraftan havaalanı enkazında bulunan uçağın üstünde yapılan incelemeler sona erdi. Kara kutunun bulunması ve delillerin toplanmasından sonra yanan uçak, vinçler yardımıyla havaalanından kaldırıldı.

 

UÇAĞIN PİLOTUNDAN AÇIKLAMA

Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağının pilotu Denis Evdokimov, kaza ile ilgili açıklama yapmış, pilot, uçağın deposu dolu bir şekilde inmek zorunda kaldığını ve muhtemelen sarsıntılı iniş yüzünden uçağın alev aldığını belirterek, "İniş hızı normaldi, pistle temastan sonra yangın çıktı" ifadelerini kullanmıştı. Evdokimov, "İnişten saniyeler önce bir parlaklık ve bir patlama oldu. Sanki sorunları daha kötü hale getirmek istercesine, bir de yıldırım düşmesi yüzünden yerle bağlantı başarısız hale geldi" demişti. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... İran, nükleer faaliyetlere başlayacağını duyurdu!
DÜNYAİran'dan nükleer hamle!
Güney Kıbrıs'ın yeni polis müdüründen 'seri katil' özrü
DÜNYAGüney Kıbrıs'tan 'seri katil' özrü!
Rum lider Anastasiadis, Türkiye’yi BM Genel Sekreteri’ne şikayet etti
DÜNYADoğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor!
Eva Peron kimdir? Eva Peron'un hayatı
DÜNYAEva Peron kimdir?
Venezuela'daki kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı
DÜNYAVenezuela'da o vekillerin dokunulmazlığı kaldırıldı
ABD'de okul saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı
DÜNYAABD'de okul saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Irak'a sürpriz ziyaret
DÜNYAPompeo'dan Irak'a sürpriz ziyaret
İran nükleer faaliyetlerinin bir kısmına geri dönüyor
DÜNYAİran'dan nükleer faaliyetlere kısmi dönüş
İsrail'den Gazze’ye mali yardım izni
DÜNYAİsrail'den Gazze’ye mali yardım izni
ABD'de Rusya soruşturması tartışması sürüyor
DÜNYAABD'de Rusya soruşturması tartışması sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X