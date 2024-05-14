Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir üst düzey görevli daha rüşvet suçlamasıyla tutuklandı

Rusya, Savunma Bakanlığı içindeki operasyonlarını genişletiyor. Soruşturma Komitesi, Bakan Yardımcısı Ivanov'un ardından Personel Yönetimi Başkanı Kuxnetsov'u da aynı suçlamayla tutuklandı. Kuznetsov kararı, Savunma Bakanı Şoygu'nun görevden alınmasının hemen ardından geldi.

Komite, Yuri Kuznetsov'un "özellikle büyük ölçekte rüşvet aldığından" şüphelenildiğini söyledi. Ev aramasında 1 milyon doları aşan nakit para, altın ve bir takım lüks eşyaların bulunduğu bildirildi.

Soruşturma Komitesi, "Soruşturmaya göre, 2021-2023 yıllarında Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 8. Daire Başkanı olarak Kuznetsov, ticari yapıların temsilcilerinden kendi lehlerine belirli eylemleri gerçekleştirmeleri için rüşvet aldı" dedi.