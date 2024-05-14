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        Haberler Dünya Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir üst düzey görevli daha rüşvet suçlamasıyla tutuklandı

        Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir üst düzey görevli daha rüşvet suçlamasıyla tutuklandı

        Rusya Soruşturma Komitesi, Savunma Bakanlığı Personel Yönetimi Başkanı Kuznetsov'un rüşvet şüphesiyle tutuklandığını duyurdu. Geçtiğimiz ay Savunma Bakan Yardımcısı Ivanov da aynı suçlamayla tutuklanmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:12
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        Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir tutuklama daha
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        Rusya, Savunma Bakanlığı içindeki operasyonlarını genişletiyor. Soruşturma Komitesi, Bakan Yardımcısı Ivanov'un ardından Personel Yönetimi Başkanı Kuxnetsov'u da aynı suçlamayla tutuklandı. Kuznetsov kararı, Savunma Bakanı Şoygu'nun görevden alınmasının hemen ardından geldi.

        Komite, Yuri Kuznetsov'un "özellikle büyük ölçekte rüşvet aldığından" şüphelenildiğini söyledi. Ev aramasında 1 milyon doları aşan nakit para, altın ve bir takım lüks eşyaların bulunduğu bildirildi.

        Soruşturma Komitesi, "Soruşturmaya göre, 2021-2023 yıllarında Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 8. Daire Başkanı olarak Kuznetsov, ticari yapıların temsilcilerinden kendi lehlerine belirli eylemleri gerçekleştirmeleri için rüşvet aldı" dedi.

        Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov'un 23 Nisan'da aynı suçlamayla gözaltına alınmasıyla başlayan ve Savunma Bakanlığı merkezli genişleyen rüşvet skandalında beş kişi daha tutuklanmıştı.

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        Savunma Bakanı Sergei Şoygu, 12 yıllık görevinden alınmış, yerine herhangi bir askeri deneyimi olmayan ekonomist Andrei Belousov atanmıştı.

        "OPERASYONUMUZU ETKİLEMEZ"

        Kremlin, Savunma Bakanı değişimi ve Bakanlık içindeki yolsuzluk operasyonlarının Ukrayna'da yürütülen 'özel operasyonu' etkilemeyeceğine inandıklarını açıkladı.

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Personel Yönetimi Başkanı Kuxnetsov'un tutuklanmasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlamayı ise reddetti.

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