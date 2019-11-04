Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine konuşlandırdığı S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin tamamını devre dışı bıraktığı iddia edildi.

İsrailli Debka sitesi, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hmeim Hava Üssü'nde bulunan S-400'lerin 'sessiz sedasız' devre dışı bırakıldığını yazdı.

Debka, yaklaşık 3 ay önce de Masyaf'taki Rus üssünde bulunan S-400'lerin devre dışı bırakıldıklarını duyurmuştu.

GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Haberde Rusya'nın S-400'leri 'kapama' kararının ardında çeşitli nedenler olabileceği yorumu yapıldı. Site, kapama kararının mali nedenlerle alınmış olabileceği belirtilirken, kararın bahsi geçen hava savunma sistemlerinin tahliyesine hazırlık anlamına gelebileceği de vurgulandı.

PAZARLAMA TAKTİĞİ

Haberde Rusya'nın S-400'leri yabancı ülkelere ihraç edebilmek için Suriye'de 'görücüye çıkarttığı', kampanyasında başarılı olunca da sistemleri kapatma kararı aldığı iddiasına da yer verildi.

ABD TEST ETTİ

Debka, bu hafta Rusya'nın Suriye'deki iç savaşa 'müdahale ettiği' 2015 yılından bu yana ilk kez bir Amerikan B-52 bombardıman uçağının Hmeim Üssü yakınlarında uçtuğunu hatırlattı. Siteye göre ABD'nin bu hamlesinin arkasında, S-400'lerin 'devre dışı' kalıp kalmadığını kontrol etmek yatıyor.

Amerikan Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz haftalarda Kaliningrad'ta da benzer bir hamleye imza atmıştı.