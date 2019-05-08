Ramazan ayına girmemizle birlikte tüm islam alemi orucu bozan durumlar incelenmeye başlandı. Rüyada cünüp olmak orucu bozar mı? sorusu da merak edilen sorular arasında. Peki cünüp olmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

RÜYADA CÜNÜP OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).