Tuğba Beyazoğlu, eşi Rüzgar Erkoçlar ve köpeğiyle fotoğrafını paylaşıp “Artık üç kişiyiz” dedi. Beyazoğlu, bir takipçisinin "Hamile misin?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Tuğba Beyazoğlu, eşi Rüzgar Erkoçlar ve köpeğiyle fotoğrafını paylaşıp “Artık üç kişiyiz” dedi. Habertürk'ün haberine göre bir takipçisi Beyazoğlu'na, “Yoksa hamile misin?” diye sordu.

Tuğba Beyazoğlu, bu soruya dikkat çeken şu yanıtı verdi:

“Öyle bir haberi burdan verir miyim? Zaten hemen vermeye cesaret edemem. Kem göz çok sonuçta.”