SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Saadet zinciri
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Şimdi de 'bahisbank' vurgunu! 800'den fazla sosyal medya hesabıyla...

Saadet zinciri iddaaya girdi

ÇiftlikBank’ın şoku henüz atlatılmamışken, benzer bir skandal da bahis oyunlarında patlak verdi. 800’den fazla sosyal medya hesabı kullanılarak milyonluk vurgun yapıldı

29.08.2018 - 11:01 | Güncelleme:

Türkiye ekonomisine musallat olan saadet zinciri halkalarına yeni örnekler eklenmeye devam ediyor. ÇiftlikBank’ın hasarı henüz atlatılmamışken, benzer oranda cirolara yaklaşan “Bahisbank” türedi. Bu yöntemde de ‘Sizin adınıza bahis oynayıp % 40 kazandırıyoruz’ vaadiyle üye ve para toplanıyor. Uzun süredir devam ettiği tahmin edilen yapılanmaya on binlerce kisinin para yatırdığı tahmin ediliyor.

Tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi ilk üyelerine vaat ettiği kazancı dağıtan çete üyeleri belirli bir doygunluğa ulaşınca ortadan kayboluyor. Facebook gibi sosyal medya siteleri üzerinden yayıldığı görünen sistemde “Bahis Kraliçesi” ve “Iddaa Kralı” gibi fenomen yüzler yer alıyor. Takipçi sayılarının 500 bini bulduğu üyeler lüks hayatlarını üyelerle paylaşıyor. Maçları satın dahi aldıklarını iddia eden dolandırıcılar, son haftalarda kayıplara karışmaya basladı.

EN ÜNLÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Sistemde 800’den fazla sosyal medya hesabının ve 2 milyona yakın üyenin bulunduğu belirtiliyor. Bu hesapların yüzde 50’si ise tek bir merkezden yönetiliyor. Bu alanda en fazla üne sahip olan Bahis Kralı VK isimli kullanıcı geçen hafta geride 5 bine yakın mağdur bırakarak kayıplara karıştı. Savcılığa verilen ortak şikâyet dilekçesinde bu yolla 25 milyon TL para toplandığı ifade edildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ SEÇİLİYOR

Diğer saadet zincirlerinin aksine burada başta lise öğrencileri olmak üzere 12-18 yaş arası gençler hedef seçilmiş durumda. Gençlerin sosyal medya hesaplarına “100 TL’ye üye ol, 10 bin TL kazan” mesajları atan çete üyeleri ağına düşürdükleri gençlerden para sızdırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X