Sabancı Üniversitesi'nde Sakura Festivali ile Japonya rüzgarı esti

JAPON KÜLTÜRÜ BAŞROLDEYDİ

Sabancı Üniversitesi'nde düzenlenen Sakura Festivali, Japonların geleneksel çay seremonisiYLE başladı. Ardından, animasyonun en büyük ustalarından biri kabul edilen Hayao Miyazaki’nin on yıl aradan sonra sinemaya muhteşem dönüş yaptığı ve 96. Akademi Ödüllerinde En İyi Animasyon Oscar'ını alan 'Çocuk ve Balıkçıl' (The Boy and The Heron) filminin gösterimi izlendi.