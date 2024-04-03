Sabancı Üniversitesi'nde Sakura Festivali ile Japonya rüzgarı esti

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ MEMLEKETİM DİYORUM"

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko da Sakura'nın derinlikli Türk - Japon ilişkisinin bir sembolü olduğuna işaret ederek şunları söyledi; "Sakura ve lale çok sembolik ulusal çiçeklerdir. Binlerce Sakura'yı, İstanbul'un güzel ikliminde yetiştirmek çok zor bir iştir. Ama bu özel kampüs alanında yetiştiğini görmek harika bir duygu. Japonya'da da Nisan'ın birinci veya ikinci haftası bu ağaçlar çiçek açar. Burada da, Japonya'daki parklarda yaşadığım o hissi yeniden yaşadım. Sakura ağaçları iki ülke arasındaki dostane hikayenin başlaması için yeni bir sayfa açtı.