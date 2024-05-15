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        Haberler Gündem Güncel Sabıkalı üst geçitte yine kaza: 4 kişi feci şekilde can vermişti

        Sabıkalı üst geçitte yine kaza: 4 kişi feci şekilde can vermişti

        İstanbul Bakırköy'de TIR'ın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği üst geçitteki aynı noktada yine bir kaza meydana geldi. Üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza nedeniyle Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:50
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        Bakırköy'de Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde yer alan Ataköy Marmaray üst geçidinde yine bir kaza meydana geldi.

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        12 Mart 2024'te üs geçite çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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        Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR, bulunduğu yerde sıkıştı.

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        İddiaya göre, TIR'ın şoförü uyarı levhalarını dikkate almayıp geçmek isteyince aracın dorsesi üst geçide çarptı.

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        TIR'ın geçide sıkıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken dorsede hasar oluştu.

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        Kaza nedeniyle Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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        Sıkışan TIR, şoförün geri manevra yapması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

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        TIR'ın alternatif yola yönlendirilmesinin ardından sahil yolunda trafik normale döndü.

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        #istanbul bakırköy
        #üst geçit
        #Kaza
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