Sabina Toziya hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Çakırbeyli' karakterini canlandıran Sabina Toziya'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan usta oyuncu, yaşamını yitirdi. Toziya'nın vefatını dizinin senaristi Bahadır Özdener duyurdu. Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." dedi.

"BOĞAZIM DÜĞÜM DÜĞÜM..."

Oktay Kaynarca ise, "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın... Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm... Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu…" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946'da Makedonya Üsküp'te doğdu. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Afife Hatun' karakterini canlandırmıştı. Toziya ayrıca, 'Bal Kaymak' ve 'Annemin Yarası' adlı filmlerde de rol almıştı. Usta sanatçı, 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı diziden ayrılmıştı.