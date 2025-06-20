Sabrina Carpenter konserlerinde telefonu yasaklayacağını açıkladı

Ünlü şarkıcı Sabrina Carpenter, yaklaşan konserlerinde telefonu yasaklayabileceğini açıkladı. 26 yaşındaki şarkıcı, yeni bir röportajında, gelecekteki konserleri için neden telefonsuz bir politika uygulamayı seçtiğini anlattı.

Rolling Stone'a konuşan ünlü yıldız, kendisine telefonları yasaklayıp yasaklamayacağı sorulduğunda, "Bu, hayranlarımı gerçekten kızdıracak, ama kesinlikle evet" diye yanıt verdi.

Vegas'ta gittiği Silk Sonic adlı müzik grubunun konserinde telefona izin verilmediğini anlatan Carpenter, "Daha önce hiçbir konserde daha iyi bir deneyim yaşamamıştım. Gerçekten 1970'lerdeymişim gibi hissettim" dedi.

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"Herkes şarkı söylüyor, dans ediyor, birbirine bakıyor ve gülüyor" diyen Grammy ödüllü sanatçı, "Gerçekten çok güzel hissettirdi" diye ekledi.

Ancak Carpenter, konserlerde hayranlarının telefonlarını bulundurmak istediklerini ve böylece gösteri bittikten uzun süre sonra bile performansının kayıtlarına ve fotoğraflarına bakabildiklerini anladığını söyledi.

"İnsanların konserlerde telefonları olduğu bir çağda büyüdüm" diyen şarkıcı, "Ne yazık ki bu bana da aşırı normal geliyor. İnsanları, anılara sahip olmak istedikleri için suçlayamam" diye ekledi.