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Saç sakal kesip makyaj yaparak usulsüz ehliyet çıkardılar

AA

Ağrı merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, sürücü kurslarında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıp usulsüz ehliyet çıkardıkları iddia edilen 121 şüpheli gözaltına alındı. Üyelerini saç sakal kestirip makyaj yaparak başvuru sahiplerine benzeten şüphelilerin, bu yöntemle çıkardıkları sahte ehliyetleri kargo ile başvuru sahiplerine gönderdiği belirlendi

Belgeler kargoyla gönderilmiş

Ağrı merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, sürücü kurslarında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıp usulsüz ehliyet çıkardıkları iddia edilen 121 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8'i Ağrı'da, biri il dışında olmak üzere 9 sürücü kursunda resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yapılarak usulsüz ehliyet çıkarılmasına yönelik 26 ilde 156 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 7 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Ağrı merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 121 şüpheliden 103'ü emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yine savcılıkça tutuklama İstemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında firari 34 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



BELGELER KARGOYA GÖNDERİLMİŞ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, operasyon kapsamında 7 ay fiziki ve teknik takip yürüten ekipler, şüphelilerin farklı illerden kargo yoluyla kendilerine gönderilen kimlik veya belgeleri aldıklarını tespit etti.

Ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Samsun, Aydın, Muğla, Sakarya, Erzurum, Eskişehir, Manisa, Van, Kütahya, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Uşak, Burdur, Batman, Tokat, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Artvin ve Kars'tan Ağrı'daki bu kişilere gönderilen resmi evraklarda oynama yapılıp Milli Eğitim Bakanlığına ait MEBBİS sistemine yüklendiğini belirledi.

Kursları bu nedenle yakından takibe alan ekipler, şüphelilerin kimlik üzerinde fotoğraf değişikliği ya da sahte kimlik bildirim formu çıkardıklarını tespit etti.

Şüphelilerin sahte kimlik basımını da yaptığını belirleyen ekipler, ehliyet almak isteyen kursiyerler yerine sınavlara sokacakları ve "joker" olarak tabir edilen kişilerin fotoğrafları ile photoshop yöntemiyle oynayarak kursiyerlere benzettiğini saptadı.



Başvuru sahiplerine ehliyet almak için sınava sokacakları mensuplarını da saç sakal kesimi, makyaj veya gözlük takma suretiyle de kursiyerlere birebir benzettiklerini ortaya çıkartan ekipler, sürücü kurslarına yaptıkları baskında da şüphelilerce yapıldığı öne sürülen usulsüzlükleri kamera ile kayda aldı.

Ekiplerin şüphelilerin ev ve kendilerine ait sürücü kurslarında yaptıkları aramalarda, kursiyerlere ait olduğu değerlendirilen 300 sahte kimlik, çok sayıda basıma hazır sertifika, okur yazar belgesi ve sınav giriş belgesi gibi usulsüz belgelere ulaşıldı.

8 BİN 500 LİRA GÖNDERDİ EHLİYETİNE KAVUŞTU

Ekiplerce genişletilen detaylı çalışmalar sonucu İzmir'de 8 defa girdiği ehliyet sınavlarını kazanamayan A.E'nin bir arkadaşından ehliyetin Ağrı'da sınava girmeden alınabildiğini öğrenince sürücü kursu ile irtibata geçip kente gelmeden ehliyet almak için kurs sahiplerine 8 bin 500 lira verdiği belirlendi.

Parayı sürücü kursu yetkilisinin hesabına yatıran A.E'nin daha sonra kargoyla doktor raporu, sabıka kaydı, biyometrik fotoğraf gibi istenilen evrakları Ağrı'daki şüphelilere gönderdiği, kurs yetkilisinin de ekiplerin takibinden habersiz şekilde kargodan aldığı evraklardan sağlık raporuna joker elamanın fotoğrafını yerleştirdiği belirtildi.

Bunu MEBBİS sistemine yükledikten sonra kayıt oluşturan kurs yetkilisinin yine belgede fotoğrafı olan jokeri yazılı ehliyet sınavına soktuğu öğrenildi.

Ehliyet sınavı sonrası sürücü kursu yetkilisini arayan A.E'nin, "Ne oldu benim sınav, umut var mı?" sorusuna "Joker 90 puan aldı. Hayırlı olsun sınavı kazandın. Direksiyon sınavını da atlatırsak sertifikan hazır." yanıtını aldığı kaydedildi.

Tüm bu görüşmelerin ekiplerin takibinde olduğundan habersiz direksiyon sınavını da jokerle atlatan A.E'nin usulsüz yöntemle elde ettiği ehliyetini yine kendisine gönderilen kargoyla Ağrı'ya gelmeden teslim aldığı aktarıldı.

İzmir'de Nüfus Müdürlüğüne giderek ehliyetini alan A.E'nin ehliyetinin, polisin operasyonuyla usulsüzce alındığı anlaşılınca iptal edildiği öğrenildi.

JOKERLER ARASINDA HEMŞİRE DE ÇIKTI

Sürücü kurslarıyla çalıştığı tespit edilen Patnos İlçe Devlet Hastanesinde görevli hemşire H.B. de İstanbul'dan kargoyla kursa başvuruda bulunan İ.A'nın yerine sınava girdi.

Sınava 5 kez girdiği halde kazanamayan İ.A'nın 6 bin 500 lira ödediği kurs yetkilisi, eski tip kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi üzerinde oynama yaptı.

Sürücü kursu yetkilisi, hemşire H.B.'yi İ.A.'nın yerine e-sınav merkezindeki gözetmenleri atlatarak sınava soktu. Takip altında olan H.B. sınav sırasında yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.



OKUMA YAZMASI OLMAYANA EHLİYET VERİLDİ

Operasyon yapılan kurslardan birinde okuma yazma bilmeyenlere de ehliyet kazandırıldığını öğrenen Iğdır'da yaşayan S.K, Ağrı'daki kurs yetkilisiyle irtibata geçti.

Anlaşma gereği 6 bin lirayı şehirler arası otobüs şoförüyle kurs yetkilisine ulaştıran S.K, önce joker sayesinde oynama yapılan başvuru belgesiyle okuma yazma belgesine sahip oldu.

Ardından ehliyet sınavlarını da yine berberde saç sakal tıraşı olup kendisine benzetilip sınava giren joker sayesinde kazanan S.K, ehliyetine kavuştu.

Operasyon kapsamında usulsüz ehliyet edindiği belirlenen şüpheliler arasına giren S.K, henüz araç kullanamadan ehliyetinden oldu.

Ekiplerin 7 aylık çalışmasıyla 135 kişinin usulsüz şekilde ehliyet sahibi olduğu belirlenirken, şüphelilerin geçmişte yaptığı usulsüz ehliyet kazandırmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

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