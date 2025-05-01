Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sadece yazın değil dört mevsim kullanılmalı! Her gün güneş kremi kullanmak bakın sizi nelerden koruyor!

        Sadece yazın değil dört mevsim kullanılmalı! Her gün güneş kremi kullanmak bakın sizi nelerden koruyor!

        Güneş kremi yalnızca yaz tatillerinin olmazsa olmazı değildir. Günlük yaşantımızda da, hatta kapalı alanlarda bile cildimiz zararlı UV ışınlarına maruz kalır. Dermatologlar, yılın 365 günü düzenli güneş kremi kullanımının, cilt kanseri ve erken yaşlanma riskini ciddi oranda azalttığını vurguluyor. Peki, doğru güneş koruması nasıl sağlanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sadece yazın değil dört mevsim kullanılmalı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korumanın ve yaşlanmayı geciktirmenin en etkili yollarından biri. Üstelik sadece yaz aylarında değil, yılın her günü güneşten korunmak gerekiyor. Dermatologlar, düzenli güneş kremi kullanımının cilt kanserinden kırışıklığa kadar pek çok riski azalttığını belirtiyor. Peki, doğru kullanım nasıl olmalı?

        SPF NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

        SPF, yani Güneş Koruma Faktörü, bir ürünün UVB ışınlarına karşı sağladığı koruma düzeyini ifade eder. UVB ışınları güneş yanığına ve cilt kanserine yol açabilirken, UVA ışınları cilt yaşlanmasını hızlandırır. Geniş spektrumlu güneş kremleri hem UVA hem UVB ışınlarına karşı koruma sağlar ve bu sayede cilt sağlığını tam anlamıyla destekler.

        REKLAM

        HANGİ GÜNEŞ KREMİ TERCİH EDİLMELİ?

        Günlük kullanım için en az SPF 30 içeren bir ürün seçilmelidir. Dış mekanda uzun süre geçirilecekse, SPF 60 veya üzeri koruma sağlayan ürünler daha uygundur. Çünkü çoğu insan güneş kremini yeterli miktarda uygulamadığı için yüksek SPF'li ürünler bir çeşit güvenlik payı sağlar.

        GÜNEŞ KREMİ NASIL VE NE KADAR KULLANILMALI?

        Yüz, boyun, kollar ve bacaklar için yaklaşık 30 ml güneş kremi gereklidir. Yüz ve boyun için yarım çay kaşığı kadar krem yeterlidir. Ürünü bol miktarda ve eşit şekilde sürmek, tam koruma sağlamak açısından oldukça önemlidir.

        GÜNEŞ KREMİ NE ZAMAN SÜRÜLMELİ?

        Güneş kremi cilt bakım ürünlerinden önce ya da sonra sürülebilir. Önemli olan, güneşe çıkmadan 15 dakika önce uygulamaktır. Eğer suya girilecekse ya da yoğun şekilde terlenecekse, her iki saatte bir yeniden sürmek gerekir. İç mekanda çalışanlar da pencere kenarından gelen UV ışınlarını dikkate alarak koruma sağlamalıdır.

        MAKYAJDAKİ SPF YETERLİ Mİ?

        Makyaj ürünleri SPF içeriyor olabilir, ancak koruma sağlamak için yeterli miktarda kullanılmaları gerekir ki bu da pratikte mümkün değildir. Bu nedenle makyaj öncesi ya da sonrası mutlaka güneş kremi uygulanmalıdır. Yüz, kulaklar, boyun ve eller gibi bölgeler de unutulmamalıdır.

        REKLAM

        MİNERAL VE KİMYASAL GÜNEŞ KREMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

        Mineral güneş kremleri (çinko oksit veya titanyum dioksit içerenler) UV ışınlarını hem emer hem de bir kısmını yansıtır. Kimyasal kremler ise UV ışınlarını emerek etkisiz hale getirir. Hassas cilde sahip olanlar için mineral güneş kremleri daha uygundur, ancak beyaz bir tabaka bırakabileceği unutulmamalıdır.

        KIŞIN VE BULUTLU GÜNLERDE GÜNEŞ KREMİ GEREKLİ Mİ?

        Evet! UV ışınlarının yaklaşık %80'i bulutları aşar. Kışın da özellikle karla kaplı bölgelerde yansıyan ışınlar nedeniyle güneşe maruz kalma oranı artar. Ayrıca camlardan sızan UV ışınları nedeniyle kapalı alanlarda bile koruma gereklidir. Kısacası, hava durumuna bakmadan güneş kremi kullanmak şarttır.

        GÜNEŞ KREMİ KULLANMANIN CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI

        Cilt Kanseri Riskini Azaltır: Her gün düzenli kullanım, melanom dahil olmak üzere cilt kanseri riskini düşürür.

        Erken Yaşlanmayı Önler: Güneş kremi, kırışıklık, ince çizgi ve lekelerin oluşumunu engeller.

        Cilt Bariyerini Güçlendirir: Güneş ışınlarının cilde verdiği zararı önleyerek cildin doğal koruyucu yapısını destekler.

        Leke ve Renk Düzensizliklerini Engeller: Güneş kaynaklı lekelerin ve renk eşitsizliklerinin önüne geçer.

        İltihabı Azaltır: Özellikle hassas ciltlerde UV ışınlarının tetiklediği kızarıklık ve tahrişi önler.

        Kaynak: Hopkins Medicine, Cleveland Clinic, Healthline

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"