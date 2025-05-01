Sadece yazın değil dört mevsim kullanılmalı! Her gün güneş kremi kullanmak bakın sizi nelerden koruyor!

Güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korumanın ve yaşlanmayı geciktirmenin en etkili yollarından biri. Üstelik sadece yaz aylarında değil, yılın her günü güneşten korunmak gerekiyor. Dermatologlar, düzenli güneş kremi kullanımının cilt kanserinden kırışıklığa kadar pek çok riski azalttığını belirtiyor. Peki, doğru kullanım nasıl olmalı?

SPF NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

SPF, yani Güneş Koruma Faktörü, bir ürünün UVB ışınlarına karşı sağladığı koruma düzeyini ifade eder. UVB ışınları güneş yanığına ve cilt kanserine yol açabilirken, UVA ışınları cilt yaşlanmasını hızlandırır. Geniş spektrumlu güneş kremleri hem UVA hem UVB ışınlarına karşı koruma sağlar ve bu sayede cilt sağlığını tam anlamıyla destekler.

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HANGİ GÜNEŞ KREMİ TERCİH EDİLMELİ?

Günlük kullanım için en az SPF 30 içeren bir ürün seçilmelidir. Dış mekanda uzun süre geçirilecekse, SPF 60 veya üzeri koruma sağlayan ürünler daha uygundur. Çünkü çoğu insan güneş kremini yeterli miktarda uygulamadığı için yüksek SPF'li ürünler bir çeşit güvenlik payı sağlar.

GÜNEŞ KREMİ NASIL VE NE KADAR KULLANILMALI? Yüz, boyun, kollar ve bacaklar için yaklaşık 30 ml güneş kremi gereklidir. Yüz ve boyun için yarım çay kaşığı kadar krem yeterlidir. Ürünü bol miktarda ve eşit şekilde sürmek, tam koruma sağlamak açısından oldukça önemlidir. GÜNEŞ KREMİ NE ZAMAN SÜRÜLMELİ? Güneş kremi cilt bakım ürünlerinden önce ya da sonra sürülebilir. Önemli olan, güneşe çıkmadan 15 dakika önce uygulamaktır. Eğer suya girilecekse ya da yoğun şekilde terlenecekse, her iki saatte bir yeniden sürmek gerekir. İç mekanda çalışanlar da pencere kenarından gelen UV ışınlarını dikkate alarak koruma sağlamalıdır. MAKYAJDAKİ SPF YETERLİ Mİ? Makyaj ürünleri SPF içeriyor olabilir, ancak koruma sağlamak için yeterli miktarda kullanılmaları gerekir ki bu da pratikte mümkün değildir. Bu nedenle makyaj öncesi ya da sonrası mutlaka güneş kremi uygulanmalıdır. Yüz, kulaklar, boyun ve eller gibi bölgeler de unutulmamalıdır. REKLAM MİNERAL VE KİMYASAL GÜNEŞ KREMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR Mineral güneş kremleri (çinko oksit veya titanyum dioksit içerenler) UV ışınlarını hem emer hem de bir kısmını yansıtır. Kimyasal kremler ise UV ışınlarını emerek etkisiz hale getirir. Hassas cilde sahip olanlar için mineral güneş kremleri daha uygundur, ancak beyaz bir tabaka bırakabileceği unutulmamalıdır.