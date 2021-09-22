Hayatı film oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Sinema
ABONE OL

Sadettin Kaynak'ın hayatı film oluyor

Klasik Türk Müziği´nin en önemli bestecilerinden Sadettin Kaynak'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 'Sadettin/ Mûsiki Dehâsı Hâfız' adlı film, beyazperdeye Sadettin Kaynak'ın 57 yaşındayken felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikâyesini yansıtacak

Sadettin Kaynak'ın hayatı film oluyor
Hayatı film oluyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sadettin Kaynak'ın hayatı film haline getiriliyor. Senaryosunu Altan Akışık'ın yazdığı filmi Cengis Asiltürk yönetecek. 'Sadettin/ Mûsiki Dehâsı Hâfız' adlı film, Kaynak'ın 1952'de 57 yaşındayken bir müzik çalışması sırasında felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikâyesini konu ediyor.

Müzik çalışmalarının yanı sıra imamlık da yapan Sadettin Kaynak, 1961'de 66 yaşındayken vefat etti.

Altan Akışık'ın 'Sadettin Kaynak'ı canlandıracağı 'Sadettin/ Mûsiki Dehâsı Hâfız'ın senaryosunda Mustafa Kemal Atatürk, Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Deniz Kızı Eftelya, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk, Alâeddin Yavaşça ve Selahattin Pınar'a yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erdal Beşikçioğlu'ndan kadına şiddet mesajı
KÜLTÜR-SANAT 'Küvetteki Gelinler'le şiddete tepki
"Fado'nun Divası" Mariza Zorlu PSM’de
KÜLTÜR-SANAT "Fado'nun Divası" Mariza Zorlu PSM’de
Ana yarışma bölümüne seçildi
KÜLTÜR-SANAT Varşova'da yarışacak
Halil Sercan Tunalı’dan 'Bir İlkel Uzay Macerası'
KÜLTÜR-SANAT 'Bir İlkel Uzay Macerası'
'Âkif''in galası özel konuklarla yapıldı
KÜLTÜR-SANAT Görücüye çıktı
Ayşe Türemiş’ten 'Suya Dökülen Renkler'
KÜLTÜR-SANAT 'Suya Dökülen Renkler'
Garden X Carnival İstanbul'da
KÜLTÜR-SANAT Garden X Carnival İstanbul'da
Ödüller sahiplerine verildi
KÜLTÜR-SANAT Ödüller verildi
Emine Erdoğan 'Afrika Seyahatlerim' adlı ilk kitabının tanıtımını New York'ta yaptı
KÜLTÜR-SANAT 'Afrika Seyahatlerim'i tanıttı
Uzun metraj heyecanı başladı
KÜLTÜR-SANAT Heyecan başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.