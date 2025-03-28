Şafak Sezer ile Berdan Mardini, aynı gün ameliyat oldu

Şafak Sezer, kalbine stent takılması için hastaneye gitti. Berdan Mardini de yakın arkadaşına refakatçi olmak için ona eşlik etti.

Berdan Mardini, hastaneye gitmişken kontrolden geçti. Yapılan kontrollerde Mardini'nin de anjio olması gerektiği ortaya çıktı. Aynı gün operasyon geçiren ikili, bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.