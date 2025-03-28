Şafak Sezer ile Berdan Mardini, aynı gün ameliyat oldu
Berdan Mardini, kalbine stent takılması için hastaneye yatan arkadaşı Şafak Sezer'e refakatçi olmak için eşlik etti. "Gelmişken kontrol olayım" diyen Berdan Mardini'nin anjiyo olması gerektiği ortaya çıktı
Giriş: 28.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:25
Şafak Sezer, kalbine stent takılması için hastaneye gitti. Berdan Mardini de yakın arkadaşına refakatçi olmak için ona eşlik etti.
Berdan Mardini, hastaneye gitmişken kontrolden geçti. Yapılan kontrollerde Mardini'nin de anjio olması gerektiği ortaya çıktı. Aynı gün operasyon geçiren ikili, bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.
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