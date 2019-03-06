Hastalar binaya girmeye korkuyor

Fatih Hoca Paşa Caddesi Ebussuut Caddesi'nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralık dükkanların üst katında 3 doktorla faaliyeti sürdüren Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi'nin kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştu. Ortaya çıkan görüntü sağlık merkezindeki çalışanlar ile buraya gelenleri korkutuyor.

ÇATLAKLAR RAHATLIKLA FARKEDİLİYOR



Sağlık merkezine ilaç yazdırmaya gelen hastalar durumdan şikayetçi. Binanın eski bir yapı olduğunu belirten bir hasta “Yaklaşık 7 senedir burada bulunan aile hekimimizden ilaç yazdırıyorum. Ya onarılsın yada başka bir yere taşınsın" dedi. Bir başka kişi de çatlaklarının rahatlıkla fark edilir düzeyde olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.



ÇATLAKLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR



Sağlık merkezinin içinde çekilen görüntülerde kolon ve kirişlerde çok sayıda derin çatlak olduğu görülüyor. Sıvaların da çatladığı kolon ve kirişlerdeki çatlakların her geçen gün arttığı belirtiliyor. Tarihi Yarımada'da İstanbul Valiliği'nin arka bahçe duvarının bitişiğindeki yapıda sağlık merkezinin yanı sıra çok sayıda da iş yeri bulunuyor.



