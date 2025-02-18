Sağlıklı ve dengeli beslenmenize rağmen sürekli vücudunuzda bazı vitaminler eksik oluyorsa, sorunun emilim bozukluğu olabilir. İşte emilim bozukluğu ile ilgili bilinmesi gereken genel bilgiler...

EMİLİM BOZUKLUĞU (MALABSORPSİYON) NEDİR?

Malabsorbsiyon sendromu, alınan besinlerin vücutta etkili bir şekilde emilmesini engelleyen bir sindirim bozukluğudur. Bu bozukluk nedeniyle besin maddelerinin sindirimi ve emilimi tam olarak gerçekleşmez. İnce bağırsakta besinlerin, vitaminlerin ve eser elementlerin emiliminin bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Birçok nedeni olan malabsorbsiyon sendromunda emiliminin çoğunun gerçekleştiği ince bağırsağın zarı yani mukozası zarar görür. Malabsorbsiyon, hazımsızlığa ve hatta yetersiz beslenmeye yol açabilmektedir. Yemek yedikten sonraki süreçte vücudun vitamin ve minerallerden fayda sağlaması beklenir. Ancak malabsorpsiyon sendromu varsa, sindirim sürecinin sonunda yenilen besinlerden fayda elde edilmez.

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EMİLİM BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

1. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

İnce bağırsakların çalışmasını etkileyen birçok hastalık emilim bozukluklarına yol açabilir. Özellikle Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, Whipple hastalığı gibi kronik inflamatuar bağırsak hastalıklarında emilim bozuklukları sıklıkla görülür. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları parazitler, ameliyatlar da ince bağırsağın işlevini etkileyerek emilim bozukluklarına yol açabilir.

2. GENETİK FAKTÖRLER

Bazı bireylerde genetik faktörler nedeniyle doğuştan gelen emilim problemleri yaşanabilir. Örneğin laktoz intoleransı olan kişilerde süt şekeri olan laktozu parçalamada problemler yaşanır.

3. BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Yanlış veya dengesiz beslenme alışkanlıkları da emilim bozukluklarına sebep olabilir. Yetersiz protein, vitamin, mineral alımı sonucunda vücutta bazı maddelerin emilimi zorlaşır.

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EMİLİM BOZUKLUĞUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER NELERDİR?

- Karın ağrısı.

- Karın bölgesinde şişkinlik ve aşırı gaz oluşumu.

- Mide bulantısı ve kusma.

- İshal ve yağlı dışkılama yani steatore

Belirtilerin ardından zamanla yetersiz beslenmenin bazı sonuçları ortaya çıkacaktır.

- Aşırı kilo kaybı.

- Kas erimesi.

- Sık tekrarlanan enfeksiyon varlığı

- Vücutta kolayca oluşabilecek morarmalar.

- Kuru cilt ve cilt lezyonları.

- Saç dökülmesi.

- Ödem yani şişlik.

- Baş dönmesi.

- Sinirlilik, ilgisizlik ve yorgunluk hali.

- Gece körlüğü (A vitamini eksikliği).