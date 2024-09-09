Şahan Gökbakar'ın evi için belediye çalışmaları hızlandırdı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesinin iptal edilmesinin ardından, adli sürecin devam ettiği Şahan Gökbakar'ın evi için Marmaris Belediyesi ekipleri harekete geçti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 5 bin kaçak yapı arasında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Selimiye Delikyol mevkiindeki villası bulunuyor. Marmaris merkezine yaklaşık 32 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi sınırlarında yer alan villa, Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.'ye kayıtlı olup, Şahan Gökbakar tarafından kullanılıyor.
2022'de, imara aykırı olduğu gerekçesiyle yapı hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Marmaris Belediyesi arasında yazışmalar başlatılmıştı.
Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 24 Kasım 2022 tarihli yazısı ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonunun 9 Kasım 2022 tarihli kararı doğrultusunda, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2021 tarihli yazısında belirtilen "yapılması mümkün olmayan izinsiz yapılaşma" gerekçesiyle söz konusu taşınmazın yapı kayıt belgesini iptal etti.
Marmaris Belediyesi ekipleri, gerekli işlemleri yapmak üzere bahse konu adrese gittiler ancak özel mülk, kapalı olduğu için yapı içerisine giremediler.
Marmaris Belediyesi, giriş izni almak amacıyla Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na yazı gönderdi. Belediye İmar Müdürlüğü ekiplerinin, kolluk kuvvetleriyle birlikte kaçak yapının bulunduğu alanda imara aykırı olan tüm yapıların tutanaklarını tutacağı ve ilgili prosedürlerin inceleme, mühürleme ve idari para cezası kesme işlemlerini gerçekleştireceği bildirildi.
Belediye İmar Müdürlüğü ekipleri, imar planına uygun olmayan noktaları tespit ederek raporlama işlemi gerçekleştirecek. Şahan Gökbakar'a, aykırılıkları düzeltmesi için 30 gün süre verilecek. Bu sürenin sonunda, yapılan kontrollerle uyarıların dikkate alınıp alınmadığı değerlendirilecek. Eğer belirtilen şartlar yerine getirilmezse, yasal süreç başlatılacak ve mahkemeden yıkım kararı beklenecek.
Fotoğraflar: İHA, AA