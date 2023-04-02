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Haberler Gündem Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Şahan Gökbakar ve Kerem Kınık polemiğine yorum - Son dakika haberler
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Şahan Gökbakar ve Kerem Kınık polemiği sürüyor

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile oyuncu Şahan Gökbakar arasında sosyal medyada yaşanan polemik devam ediyor. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kınık'ın bir tweetini alıntılayıp, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadelerini kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Şahan Gökbakar ve Kerem Kınık polemiğine yorum - Son dakika haberler
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HABERTURK.COM

Oyuncu Şakan Gökbakar ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık arasında bir süredir sosyal medyada yaşanan polemik sürüyor. Gökbakar dün bir tweetinde, "Kerem'in mumu, Murat Ağırel'e kadar yanar. Afet anında, millet açıktayken Kızılay'dan çadır satan Kerem kendini Atatürk ve İsmet İnönü'ye iftira atarak savunmaya kalkmıştı. Yokmuş öyle bir şey. Ha bu arada ne oldu seni milletvekili adayı yapmıyorlar mı?" diye yazdı.

Bunun üzerine Kınık da, "Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmaris'te birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. Murat Ağırel'in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme." yanıtını verdi.

TURAN: İŞİNİZE ODAKLANIN

Devam eden polemiklerin ardından da bugün yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından Kınık'ın tweetini alıntılayıp, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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