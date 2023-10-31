Şahsiyet dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı!
Haluk Bilginer ve Cansu Dere'ye Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın eşlik ettiği 2018 yapımı Şahsiyet dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın yaptığı Ay Yapım imzalı dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı. İşte detaylar...
İlk sezonuyla Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran dizinin yeni sezon tarihi ve yayınlanacağı plafrom belli oldu. Adli kâtip memurluğundan emekli Agah Beyoğlu'nun hayatından kareler paylaşan dizinin yeni sezon tarihini sizlerle paylaştık. İşte Şahsiyet 2. sezon hakkında merak edilen bilgiler...
ŞAHSİYET 2. SEZON TARİHİ AÇIKLANDI
Şahsiyet dizisinin 2. sezonu 13 Kasım'da GAİN'de izleyiciyle buluşacak.
ŞAHSİYET 2. SEZON KONUSU NE?
Dizi, "Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm... Ama nereye döndüm?" notuyla duyuruldu. 10 bölümlük ikinci sezonda, Bilginer'in canlandırdığı Agah Beyoğlu'nun kızıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşılacak.