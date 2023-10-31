Şahsiyet dizisi 2. sezon tarihi açıklandı! Şahsiyet yeni sezon ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Şahsiyet dizisi 2. sezon tarihi açıklandı! Şahsiyet yeni sezon ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

İlk sezonuyla Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran dizinin yeni sezon tarihi ve yayınlanacağı plafrom belli oldu. Adli kâtip memurluğundan emekli Agah Beyoğlu'nun hayatından kareler paylaşan dizinin yeni sezon tarihini sizlerle paylaştık. İşte Şahsiyet 2. sezon hakkında merak edilen bilgiler...

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ŞAHSİYET 2. SEZON KONUSU NE?

Dizi, "Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm... Ama nereye döndüm?" notuyla duyuruldu. 10 bölümlük ikinci sezonda, Bilginer'in canlandırdığı Agah Beyoğlu'nun kızıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşılacak.