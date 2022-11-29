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Bakan Koca'dan, 'sahte doktor' açıklaması! 0:00 / 0:00

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"NASIL TEDBİR ALMAMIZ GEREKTİĞİ NETLEŞECEK" AA'da yer alan habere göre "Tekirdağ'da sahte doktorun hastanede göreve başladığı" iddiasının sorulduğu Koca, "Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız" cevabını verdi.

"UZMAN ARKADAŞI KENDİSİNE İNANDIRMIŞ" "Bundan sonrasında başka bir örnek olup olmadığına dair diplomalar sorgulanacak mı?" sorusu üzerine Koca, "Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge beyanında bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA KAYIT TUTUYORUZ" Türkiye'de sadece hekimler için değil, tüm diplomaların nasıl kontrol edileceğinin belli olduğunu ifade eden Koca, ayrıca Sağlık Bakanlığı veri tabanında da kayıt tutuklarını kaydetti.