Devlet hastanesinde 1 yıl çalıştı! Sahte doktor tutuklandı! 0:00 / 0:00

DHA

Tekirdağ'da, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz (25), sözde meslektaşlarına geçen yıl eylül ayında yapılan TUS´ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi.

GERÇEK DOKTORLAR ŞÜPHELENDİ DHA'da yer alan habere göre çocuk doktoru olarak kaşeler bastıran Özkiraz´ın durumundan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti.

"ÇAPA TIP FAKÜLTESİ MEZUNUYUM" DEDİ Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Ayşe Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, tatmin olmayan doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİLDİRİLDİ Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz´ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.

EVİNDE SAHTE DİPLOMALAR BULUNDU Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Ayşe Özkiraz´ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. Özkiraz´ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğrafları da paylaştığı görüldü.