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"Sahte doktor"un ameliyatı sonrası göğüslerini kaybetti! İranlı kadından suç duyurusu

İstanbul Sultangazi'de diploması olmadığı iddia edilen Suriyeli bir tarafından gerçekleştirilen göğüs küçültme operasyonunda İranlı kadın göğüslerini kaybetti. 15 kez ameliyat olan kadının eski eşinin sağlık merkezine ortak olduğu ortaya çıktı. İranlı kadın suç duyurusunda bulundu

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DHA

İstanbul'da Suriyeli sahte doktor tarafından yapılan ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren İranlı Neda Farzadıfar, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde konuşan Neda Farzadıfar'ın kızı Sara Hemati "Göğüsleri tam bir erkek göğsü gibi oldu. Görüntüsü de çok kötü. Eski eşi İnstagram'dan o kliniği bulmuş. Şimdi eski eşi oraya ortak olmuş, 9 aydır orada çalışıyor" dedi.

49 yaşındaki Neda Farzadıfar, İstanbul'a taşınmadan önce göğüslerine silikon taktırdı. İstanbul'a yerleştiğindeyse 1.5 sene önce takılan protezlerin küçültülmesini istedi. Eski eşi İranlı Neda Farzadıfar'a Instagram üzerinden Sultangazi'de bir tıp merkezi bulduğunu söyledi. Neda Farzadıfar o tıp merkezinde 60 bin TL ödediğini dile getirdi. Tıp merkezinde göğüs küçültme ameliyatına girdi. Neda Farzadıfar'ın iddiasına göre, protezler değiştirilmek yerine küçültülerek İranlı kadının göğüslerine tekrar takıldı. Neda Farzadıfar birkaç gün sonra göğüslerinde enfeksiyon olduğunu ve göğüs uçlarının morardığını belirterek operasyonu geçirdiği tıp merkezine başvurdu. Tedaviye başlandı ama yine İranlı kadının iddiasına göre göğüs uçları düştü.

Ozon tedavisi gibi tedavilere başlandığını dile getiren Neda Farzadıfar, Sultangazi'deki tıp merkezinin bu durumu düzeltmek için 15 kez kendisini ameliyata aldığını iddia etti. Yapılan işlemlerin sonundaysa Neda Farzadıfar göğüslerinin komple alındığını ve başka bir protez takıldığını öne sürdü. Neda Farzadıfar ve avukatı Begüm Merve Açıkgöz dün de Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na giderek tıp merkezinden şikayetçi oldu. Operasyonları gerçekleştiren kişinin Suriyeli ve doktor olmadığı iddia edildi.

"GÖĞÜS UÇLARIM KAYBOLDU"

Neda Farzadıfar, "Göğüslerimde İran'da yaptırdığım protezler vardı. Ben onların boyutlarını küçültmek istedim. Ameliyat oldum, memnun kalmadım. 2 gün sonra göğüslerimde enfeksiyon oluştu. Göğüs uçlarım morardı, 1 hafta sonra simsiyah oldu. Şu anda göğüsüm hiç yok, sadece cildim var ve çok yara var, göğüs uçlarım da kayboldu" şeklinde konuştu.

"GÖĞÜSLERİ TAM BİR ERKEK GÖĞSÜ OLDU"

Neda Farzadıfar'ın kızı Sara Hemati ise "Önceden protezleri vardı ama küçültmek istedi. Göğüslerini küçültmek için yanlış bir ameliyat yaptılar. Göğüsteki protezi çıkarmak yerine protezi küçülterek geri taktılar. Enfeksiyon yaşandı, annemin göğüsleri morararak simsiyah oldu ve düştü. Göğüsleri tam bir erkek göğsü gibi oldu. Bir protez taktılar ama o da sahte mi nedir bilmiyoruz. Görüntüsü de çok kötü. Eski eşi İnstagram'dan o kliniği bulmuş. Şimdi eski eşi oraya ortak olmuş, 9 aydır orada çalışıyor" dedi

"BATTANİYE DİKER GİBİ DİKİŞ ATMIŞLAR"

Sara Hemati "Operasyonu doktor olmayanlar yaptı, nasıl cesaret edip bu operasyonları yaptılar. Annem gibi çok fazla mağdur var. Öyle bir dikiş atmışlar ki sanki battaniye dikmişler. Orada birkaç kişi kaçak çalışıyor ve doktor değiller. Operasyonu yapanların bir tanesi Türk diğeri de Suriyeli" diye konuştu.

"15 TANE AMELİYATA GİRMİŞ"

Avukat Begüm Merve Açıkgöz ise, "Neda hanım yaklaşık 1.5 sene aslında estetik görüntüsü de olan göğüslerini daha güzel bir görüntü katmak adına estetik amaçlı bir operasyon için o zamanki eşinin yönlendirmesiyle bir tıp merkezine gidiyor. Burada yapılan operasyonlara ne yazık ki Türk olmayan ve Suriyeli, tıp diploması ve denkliği bulunmayan Deniz isimli bir kişi giriyor. Bu gerçek olmayan sahte doktorun ameliyatlara girmesiyle, hijyenik olmayan koşullarda operasyonun gerçekleşmesi ile müvekkilim de ilk operasyondan itibaren sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Bu süreçte Neda Hanım göğüs uçlarını tamamen kaybediyor. 15 tane ameliyata giriyor" dedi.

"ÇOK CİDDİ BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU"

Açıkgöz "Genel olarak bu kurum ve işletmelerin hastalarını yurt dışından getirmesi sebebiyle yabancılar ülkemize geliyor ve gidiyor şikayet dahi edemiyorlar bunu yaşayan da bir çok kişinin olduğu bilgisini aldık. Bu aşamadan sonra artık suç duyurusunda bulunup sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Çok ciddi bir mağduriyet var bir kadın olarak tamamiyle göğüslerini kaybetmiş, içerisindeki yağlar boşaltılmış. Göğsünün her yeri dikiş izi, göğüs uçları tamamiyle yok, bacaklarından yağ alıp göğüslerine enjekte etmeye çalışıyorlar bu sürede bacaklarını mahvediyorlar. 15 kere ameliyat yapılması ve sürekli narkoz alması ne yazık ki kadının akciğer ve safra kesesine zarar veriyor. Bu kişilerin gerekirse tutuklu yargılanmasını ve işletmelerin de kapatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"DURUM ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Öte yandan tıp merkezinin yetkilisiyse "Hastanın cildindeki iyileşme süreci ile ilgili bazı işlemler tekrar etmiştir. Tedavi ile ilgili bazı işlemler aynı kuruluş tarafından revizyon ameliyatı yapılıp hastalığı giderilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki şikayet dilekçesinde kendisi şikayetinin giderildiğini söylemiş zaten. Durum anlatıldığı gibi değil" bilgisini verdi.

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