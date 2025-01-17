Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sahte içki faciası sürüyor! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşıyor! | Son dakika haberleri

        Sahte içki faciası sürüyor! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşıyor!

        Megakentte 33 kişinin yaşamını yitirdiği sahte içki faciasında bir korkutan haber daha geldi. Küçükçekmece'de yaşanan olayda, baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İ. yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İ.'de ise görme kaybı oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu kez Baba-oğul zehirlendi!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da son günlerde sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti. Feci bilançoda ise yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

        DHA'nın haberine göre Küçükçekmece'de baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İ. yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İ.'de ise görme kaybı oluştu.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet İ. (50) ve oğlu Ali Can İ. (27) evde sahte içki içti. Bir süre sonra Ahmet İ. fenalaştı.

        REKLAM

        BABA YOĞUN BAKIMDA

        İhbar üzerine eve sağlık ekibi geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet İ. (50), yoğun bakıma alındı. Ali Can İ.'de (27) ise, görme kaybı oluştu.

        Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?