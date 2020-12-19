SAHTE İÇKİ KÂBUSU! Son dakika... Bursa'dan bir acı haber daha! - Haberler

Bursa'dan bir acı haber daha! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da sahte içki faciasından ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan 15 kişiden biri olan Mehmet Süpürgeci de (62) hayatını kaybetti.

Mehmet İncili (51),Sümer Çam (51) ve İrfan Çivi'nin (39) ardından dün hastaneye kaldırılan Mehmet Süpürgeci de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

11 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'nde Mehmet T. (51),Fatih Deniz Y. (49),Ferdi N. (37),Mustafa D. (58),Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36),Tamer M. (44),Emin A. (43),Aleattin G. (52),Mehmet Özgür K.'nin tedavileri halen devam ediyor.