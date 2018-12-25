Mersin'de yeni yıl öncesinde bir çiftliğe yapılan baskında 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi. AA'nın haberine göre, içki imal edildiği bilgisine ulaşılan merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki G.F'ye ait çiftliğe Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla operasyon düzenlendi.

ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Çiftlikte yapılan aramalarda 5 bin 200 şişe sahte şarabın yanı sıra 150 boş içki şişesi, 125 şarap şişesi mantarı, bin 100 şarap şişesi tepe kapüşonu ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Gözaltına alınan çiftlik sahibi G.F'nin, ilk ifadesinde şarapları kendisi için imal ettiğini söylediği öğrenildi.

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