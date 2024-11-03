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        Sahte polise 1 milyon 250 bin TL kaptırdı

        İstanbul'da dolandırıcıların son hedefi 63 yaşındaki N.M. isimli vatandaş oldu. Başakşehir'de N.M. kendisini polis olarak tanıtan E.Y'ye 1 milyon 250 bin lirasını kaptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:35
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        Sahte polise servet kaptırdı
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        Başakşehir'de 7 Ekim 2024'te polise başvuran 63 yaşındaki N.M. kendisini arayan ve polis olduğunu söyleyen bir kişiye inandığını ve bankadaki parasının çalındığını söyledi.

        Mağdur N.M. "Bana banka hesaplarımın tehlikede olduğunu. Terör örgütü tarafından çalınabileceğini söyledi. Operasyon bitene kadar parayı verdiği İBAN numarasına göndermemi, operasyon bitince paramın geri verileceğini söyledi" dedi.

        Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın gönderildiği hesap sahibinin peşine düştü.

        Şüpheli E.Y. (45) polis tarafından gözaltına alındı. E.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis çalınan parayı ve diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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        #dolandırıcılık
        #istanbul başakşehir
        #polis
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