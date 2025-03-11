Sahur çalgıcılarından padusan ritüeline... Müslüman ülkelerin birbirinden farklı bu Ramazan geleneklerini biliyor muydunuz?

Ramazan, sadece oruç ve ibadet ayı değil, aynı zamanda kültürel mirasın, geleneklerin ve toplumsal bağların güçlendiği kutsal bir dönemdir. Müslüman ülkeler, Ramazan'ı benzer ibadetlerle geçirseler de, her ülkenin kendine özgü gelenekleri ve kutlama biçimleri vardır. İşte dünyanın farklı köşelerinden Ramazan’a dair renkli ve anlamlı gelenekler…

MISIR’DA RENKLİ FANUSLAR YAKILIR

Ramazan ayı boyunca Mısırlılar, sokaklarını Fanoos adı verilen rengarenk fenerlerle süsler. Bu fenerler, birlik ve neşeyi simgeler. Fanoos'un kökeniyle ilgili farklı hikâyeler bulunmaktadır.

Bunlardan biri, 358 Hicri yılında (969 Miladi) Fatımi Halifesi Muizz el-Din Allah’ın, kurduğu Kahire kentine ilk kez Ramazan'ın beşinci günü girmesiyle ilgilidir. Halife akşam saatlerinde şehre geldiğinde, halk onu karşılamak ve gelişini kutlamak için sokaklara dökülerek ellerinde mumlarla yürümüştür. Rüzgârın mumları söndürmemesi için tahta çerçeveler içine yerleştirilen bu mumlar, zamanla desenli fenerlere dönüşmüştür.

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TÜRKİYE’DE DAVULCULAR SAHURU HABER VERİR

Orta Doğu’daki birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de Ramazan davulcuları sahur vaktini haber vermek için sokaklarda dolaşır. Türkiye genelinde 20.000’den fazla davulcu, Osmanlı geleneğini sürdürerek vatandaşları sahura kaldırır.

Ramazan davulcusu, geleneksel Osmanlı kıyafeti giyer; fes ve işlemeli bir yelek takar. Son yıllarda Türkiye’de, bu geleneği yaşatmak amacıyla davulcular için üyelik kartları oluşturulmuş, böylece bu meslek sahiplerine bir aidiyet duygusu kazandırılması ve genç neslin de bu kültürü devam ettirmesi teşvik edilmiştir.

(Görsel temsilidir)

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NDE ÇOCUKLAR ŞARKI SÖYLEYEREK ŞEKER TOPLAR

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Ramazan ayının 13, 14 ve 15. günlerinde çocuklar "Haq Al Laila" adı verilen bir gelenekle sokakları dolaşarak şeker toplar.

Bahreyn’de başlayan ve daha sonra Körfez ülkelerine yayılan bu gelenekte, çocuklar renkli kıyafetler giyerek komşularından şeker toplar ve geleneksel bir şarkı söylerler: "Aatona Allah Yutikom, Bait Makkah Yudikum" (Bize verin, Allah sizi ödüllendirsin ve Kabe'yi ziyaret etmenize yardımcı olsun). Bu gelenek, toplum bağlarını ve aile değerlerini güçlendirmek açısından büyük bir öneme sahiptir.

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FAS’TA ŞEHİR ÇAĞIRICILARI SABAH DUASINI YAPAR

Fas’ta Ramazan ayında “Nafar” adı verilen şehir çağırıcıları, sahur vakti halkı uyandırmak için sokaklarda dolaşır. Gandora adı verilen geleneksel kıyafetleri, terlikleri ve şapkaları ile bilinen Nafarlar, sahur vaktinde üflemeli bir çalgı çalarak ev halkını uyandırır.