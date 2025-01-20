Saif Ali Khan'a, yönelik bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişiye gözaltı
Hindistan Polisi, Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan'a düzenlenen bıçaklı saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen Mohammad Shariful Islam Shehzad isimli şüphelinin 5 gün süreyle gözaltına alındığını duyurdu
Hindistan’ın Mumbai kentinde geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıya uğrayan Bollywood yıldızı Saif Ali Khan ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen Mohammad Shariful Islam Shehzad isimli bir şahsın 5 gün süreyle gözaltına alındığını açıkladı.
Yapılan incelemelerde, Shehzad’ın Hindistan’da yasadışı olarak kalan bir Bangladeş vatandaşı olduğu tespit edildi. Mumbai Polis Komiser Yardımcısı Dixit Gedam, düzenlenen basın toplantısında şüphelinin yaklaşık 6 ay önce Mumbai’ye geldiğini ve sahte bir kimlikle bir temizlik şirketinde çalıştığını belirtti. Gedam, Shehzad’ın Khan’ın evine hırsızlık amacıyla girdiğinden şüphelenildiğini ifade etti.
"GÜNAH KEÇİSİ YAPIDI"
Şüphelinin avukatı Sandeep Shikhane, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, "Shehzad’ın Bangladeş vatandaşı olduğunu gösteren herhangi bir belge yok. Müvekkilim haksız yere günah keçisi haline getirildi" dedi.
SALDIRGAN 10 MİLYON RUPİ TALEP ETTİ
Saif Ali Khan’ın evinde çalışan Eliyama Philip, polise verdiği ifadede olay anını anlattı. Gece geç saatlerde dadıyla birlikte çocuğun odasındayken banyo kapısının yanında bir adamın gölgesini fark ettiğini belirten Philip, saldırganın elinde uzun bir bıçak ve tahta bir nesne taşıdığını söyledi. Saldırganın, kendilerine yönelerek 10 milyon rupi (yaklaşık 115 bin 500 dolar) talep ettiğini ifade etti.
AĞIR YARALANMIŞTI
54 yaşındaki Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan, saldırı sırasında boynundan, omurgasından ve elinden bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Khan, yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlatmıştı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor Nitin Dange, "Omurgasına saplanan bıçak nedeniyle torasik omuriliğinde ciddi bir yaralanma oluştu. Bıçağı çıkarmak ve sızan omurilik sıvısını onarmak için zorlu bir operasyon gerçekleştirdik" açıklamasını yapmıştı.
Fotoğraflar: Shutterstock, AP