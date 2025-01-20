Saif Ali Khan'a, yönelik bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişiye gözaltı

SALDIRGAN 10 MİLYON RUPİ TALEP ETTİ

Saif Ali Khan’ın evinde çalışan Eliyama Philip, polise verdiği ifadede olay anını anlattı. Gece geç saatlerde dadıyla birlikte çocuğun odasındayken banyo kapısının yanında bir adamın gölgesini fark ettiğini belirten Philip, saldırganın elinde uzun bir bıçak ve tahta bir nesne taşıdığını söyledi. Saldırganın, kendilerine yönelerek 10 milyon rupi (yaklaşık 115 bin 500 dolar) talep ettiğini ifade etti.