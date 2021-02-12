İHA

Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Adem S.’ye ait fındıklık bahçesinde bulunan betonarme iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre; evi alevlerin sardığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın esnasında ise evde kimsenin bulunmaması teselli kaynağı olurken, iki katlı betonarme yapı kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.