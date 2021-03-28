Sakarya'da kimyasal madde alarmı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaZEHİR! Son dakika: Sakarya'da kimyasal madde alarmı! 12 kişi etkilendi
ABONE OL

Sakarya'da kimyasal madde alarmı! 2'si polis 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpten sızan gaz 2’si polis toplamda 12 kişiyi etkiledi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, gazdan etkilenen kişilerin kaldırıldığı Pamukova İlçe Devlet Hastanesine giriş-çıkışlar ise tedbir amaçlı kapatıldı.

ZEHİR! Son dakika: Sakarya'da kimyasal madde alarmı! 12 kişi etkilendi
Sakarya'da kimyasal madde alarmı!
0:00 / 0:00
İHA

Olay, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Muharrem Çoğal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacıda çalışan bir kişi içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpü boşaltmak istedi. Şahıs daha sonrasında tüpü, ilçeden geçen kanal kenarına attı. Bölgeden geçmekte olan vatandaşlar kokudan etkilenerek hastaneye başvurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden 2 polis memuru da tüpten çıkan gazdan etkilendi. Koku şüphesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenerek ilçe hastanesine giden kişilerin tedavi altına alındığı Pamukova Devlet Hastanesine giriş ve çıkışlar tedbir amaçlı kapatıldı.

Kimyasal zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılan polis ve vatandaşlar, kimyasal banyo yaptırıldıktan sonra müşahede altına alındı. Gazdan etkilenen 3 kişi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AFAD KBRN ekiplerince yapılan incelemelerde tüp içerisinde uçucu inorganik bileşenler bulunduğu karışım gaz tespit edildi. Bölgede incelemeler sürerken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Otobüsle ve özel arabayla şehirler arası yolculuk serbest mi?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saatleri ne zaman? 20 yaş altı toplu taşımaya binebiliyor mu?
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti!
Süveyş Kanalı özellikleri nelerdir? Süveyş Kanalı nerede? Süveyş Kanalı tarihçesi
GÜNDEMSüveyş Kanalı özellikleri nelerdir?
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları için tarih verdi!
GÜNDEMYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kandil günleri ne zaman, hangi tarihte? 2021 Diyanet kandil günleri tarihleri tüm liste
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri
Ramazan ayında yasaklar olacak mı? Hangi illerde kısıtlamalar olacak? Açıklama var mı?
GÜNDEMRamazan ayında yasaklar olacak mı?
FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Uzungöl'de yeni imar planında 30 davadan 6'sına yürütmeyi durdurma kararı
GÜNDEMUzungöl'de flaş gelişme!
MEB DUYURDU: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
AYEDAŞ BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgula: 28 Mart son dakika İstanbul elektrik kesintisi duyuruları!
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul su kesintileri! İSKİ AÇIKLADI: 28 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler