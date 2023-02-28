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Aslında salatalığı turşuluk ve sofralık olarak kategori edebiliriz. Turşuluk olanlar küçük ve tırtıklı bir yapıda sofralık olanlar ise daha büyük dış yüzeyi ise düz ya da tırtıklı olabiliyor. Büyüklerimizin mis gibi kokulu ve içi sulu olan salatalıklardan söz ettiğini hepimiz hatırlarız. Bildiğimiz salatalıklar da var elbette Çengelköy salatalığı, büyük tırtıklı hatta dikenli köy salatalığı… Peki kendiniz bahçenizde ya da balkonunuzda salatalık yetiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Salatalık nasıl yetiştirilir? Salatalık ne kadar sürede büyür? İşte salatalık yetiştirmeyle ilgili her şeyi sizler için araştırdık.

Salatalık Nasıl Yetiştirilir?

Salatalık hem açık olarak tarlada ya da bahçede hem de kapalı alanda serada daha kontrollü bir şekilde yetiştirilebiliyor. Çok yüksek ve çok düşük sıcaklıkları sevmeyen salatalık için ılık bir iklim idealdir. Salatalığın toprak isteğinde hassas olan bir bitkidir. Bu sebeple soğuk, suyun yetersiz olduğu killi topraklar salatalık yetiştirmek için uygun değildir. Organik madde bakımından zengin, fazla tuzlu olmayan, kireçsiz ve sus tutma becerisi yüksek olan topraklarda daha iyi verir. Topraktaki pH dengesinin 5.5-5.8 olması bitkinin büyüyüp gelişmesi için idealdir. Salatalık yetiştirmede su hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü salatalık suyu seven bir bitkidir. Sıcak ve kuru dönemlerde eğer sulama yapılmazsa bitkinin yapraklarının hemen solduğu fark edilecek ve bu süreçte meyveler de acılaşacaktır. Bunun yanında salatalık bitkisi direkt güneş ışığından hoşlanmaz, kısmen gölge alanları tercih eder.

Salatalık Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Salatalık yetiştiriciliğine başlamadan büyüme yayılma olarak iki tip salatalık olduğunu bilmeniz gerekir. Bunlardan ilki kol atarak ilerleyen ve yerde büyüyen salatalık diğer ise sırık salatalıktır. Aynı zamanda salatalık bitkisi halk arasında “şaşırtma” denilen işlemi çok sever. Salatalığı tohumdan yani çekirdekten başlayarak bahçeye dikim işlemine kadar tüm süreci size aktarıyorum.

Salatalık için öncelikle iyi, kaliteli ve sağlıklı tohumlar edinilir.

Mart ayı geldiğinde ise fideleme işlemine geçilir. Fidelemek için uygun saksılara ya da viyol adı verilen kaplara organik bakımdan zengin humuslu toprak doldurulur ve içine iki ya da 3 çekirdek atılıp üzeri toprakla örtülür. Ve can suyu verilir. Bu süreçte çimlenme işlemi gerçekleşir. Saksıların kurumamasına nemli kalmasına özen gösterin.

Mayıs ayı geldiğinde bahçe çapalanmış ve organik kompostlarla zenginleştirilmiş olmalıdır. Toprak ısındığı için bu dönemde bahçeye önceden fidelediğiniz salatalıklar ekilebilir. Bu işlem yukarıda bahsettiğimiz “şaşırtma” işlemidir. Fidenin toprağa ve yerine daha iyi uyum göstermesine yardımcı olur.

Salatalık fideleri için uygun yer direkt güneş ışığı almayan hafif gölge alanlardır.

Ekim aralığı en az 30 cm olmalıdır. Hatta kol atan ve yerde olan salatalık için aralık 1 metre olmalıdır. Sırık salatalıklar için ise bitki büyümeye başladığından sarılacak bir desteğe ihtiyaç duyacaktır. Bu süreçte salatalık fideleri demir ya da tahta çubuklarla desteklenmeli ve bir ip yardımıyla sarılmalıdır.

Salatalık bitkisi suyu çok sevmesine rağmen yapraklarına su değmemesi ve sulamanın dikkatli yapılması çok önemlidir. Bu sebeple sadece köklerine güneş olmayan sabahın erken saatlerinde ya da akşamüzeri sulanmalıdır. Burada kaç salatalık kaç günde bir sulanır sorusunun cevabını bitkiye bakarak gözlemlemek yerinde olacaktır. Yaprakları kuru ve büzülmüş ise sulamaya ihtiyacı var demektir.

Salatalık bitkisi hızlı gelişim gösterir ve yaprak verir. Salatalık meyvelerinin hızlı gelişim göstermesi için yaprak koltuk altından çıkan sürgünler alınmalıdır.

Öten yandan saksıda salatalık yetiştirmek için mutlaka sırık salatalık tercih edilmeli ve bitkinin boyu 20 cm’e ulaştığında yukarıda aktardığım gibi bir çubukla desteklenmelidir.

Ve her bitkide olduğu gibi malçlama hayati önem taşımaktadır. Buğday saplarıyla hazırladığınız malçla bitkinizin köklerini örtebilirsiniz.

Burada ekstra bir bilgi vermek yerinde olacaktır. Toprağı zenginleştirmek için gübre kullanımı son derece önemlidir. Yalnız dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası vardır. Tavuk gübresi bahçe için önemli ve iyi bir gübredir. Diğer yandan büyükbaş ya da küçük baş hayvan gübresi bahçeye özellikle danaburnu denilen birtakım zararlıların gelmesine neden olacaktır. Danaburnu bitkiye büyüme evresinde zarar veriyor hatta yaygın söylemle bitkiyi kökünden direkt kesiyor. Bu nedenle eğer hayvan gübresi verilecekse bu gübreyi mutlaka büyük bir varil ya da kovanın içinde suda bekletmek ve bahçeye sadece suyunu vermek yeterli olacaktır.

Salatalık Türkiye'de Yetişir Mi?

Salatalık Türkiye’de birçok bölgede yetişebilmektedir. Ülkemizde Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde salatalık yetiştirilmektedir. Aynı zamanda diğer bölgelerde de salatalık yıl boyunca seralarda yetiştirilebilmektedir. Salatalık yetiştiriciliğinin Türkiye tarımındaki payı yüzde 5 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Salatalık Ne Kadar Sürede Yetişir?

Salatalığın yetişme ve bakım koşullarına göre 55 ila 70 gün içerisinde meyve vermesi beklenir. Hasatta meyvenin dala bağlanan sapının bir bıçak yardımıyla kesilmesi önerilir. Bu şekilde bitkiye zarar vermeden sağlıklı bir ürün toplama gerçekleştirilir.

Salatalık Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Salatalık ılıman iklimlerin meyvesidir. Çok sıcak ve çok soğuklara karşı oldukça hassas olan salatalığın özellikle çimlenme döneminde toprak ısısının 11 ila 18o derece olması önerilir.

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